Ajax is na groen licht uit Italië dicht bij volgende topversterking

Zondag, 26 juni 2022 om 11:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:10

De kansen in de strijd om Owen Wijndal lijken in het voordeel van Ajax gekeerd, zo meldt Fabrizio Romano. De Amsterdammers werken 'met een positief gevoel' aan een deal met zowel de 22-jarige linksback als zijn werkgever AZ. Ajax lijkt inmiddels niets meer te vrezen te hebben van de concurrentie uit Italië, daar twee belangrijke kandidaten zich volledig teruggetrokken hebben.

De berichtgeving van Romano is opvallend, omdat De Telegraaf enkele dagen eerder nog beren op de weg zag tussen Ajax en Wijndal. De vleugelverdediger zou te hoge salariseisen hebben en daarmee een overgang bemoeilijken, maar volgens Romano is er geen vuiltje aan de lucht. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar onderhouden de laatste dagen 'positief' contact met de zaakwaarnemer van Wijndal, José Fortes Rodriguez. Wijndal werd de voorbije tijd ook nadrukkelijk gelinkt aan onder meer Napoli en Juventus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De elfvoudig Oranje-international staat al langere tijd op de radar bij Ajax. De aanvoerder van AZ verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij de Alkmaarders en mag daardoor nu voor tien miljoen euro vertrekken. Met het vertrek van Sébastien Haller maakt Ajax geld vrij voor onder andere de eventuele komst van Wijndal. De Frans-Ivoriaanse spits verkast voor een bedrag van om en nabij de 35 miljoen euro naar Borussia Dortmund. Ook Nicolás Tagliafico mag vertrekken uit Amsterdam, waardoor er een plekje vrijkomt links in de defensie voor Wijndal. Ook Daley Blind en Lisandro Martínez kunnen uit de voeten op die positie.

Ajax is bezig aan een roerige transferperiode, waarin Steven Bergwijn en Brian Brobbey de voorhoede moeten komen versterken. De Amsterdammers hebben volgens The Athletic een akkoord op hoofdlijnen met Tottenham Hotspur over Bergwijn, die ongeveer 25 miljoen euro zal kosten. De Telegraaf meldde deze week dat de komst van Brobbey veel minder zeker is. RB Leipzig hing een prijskaartje van liefst achttien miljoen euro om diens nek.