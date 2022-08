Chelsea shopt bij Inter en tilt transferuitgaven over 200 miljoen heen

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 17:17 • Rian Rosendaal

Cesare Casadei vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, zo maakt de Londense club vrijdag wereldkundig. De pas negentienjarige middenvelder is afkomstig van Internazionale en tekent op Stamford Bridge een contract voor maar liefst zes seizoenen. Voor Casadei is vijftien miljoen euro neergelegd door Chelsea, een bedrag dat door diverse bonussen nog eens met vijf miljoen euro kan oplopen.

Casadei is volgens Chelsea 'een complete middenvelder die zijn fysieke kracht goed weet te combineren met zijn technische vaardigheden'. Daarnaast staat de kersverse aanwinst van the Blues te boek als een middenvelder die graag in het strafschopgebied van de tegenstander verschijnt. Casadei trainde afgelopen seizoen geregeld mee met de hoofdmacht van Inter en trainer Simone Inzaghi nam hem in februari op in de wedstrijdselectie voor het duel met Sassuolo. Desondanks bleef speeltijd in het eerste elftal uit voor de jonge middenvelder.

Welcome to Chelsea, Cesare Casadei! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 19, 2022

"Cesare is een speler die we al langere tijd volgen en we vinden het geweldig dat hij nu voor Chelsea heeft gekozen", verklaart hoofd opleidingen Neil Bath vrijdag op de clubsite. "Hij zal in eerste instantie aansluiten bij het Onder 21-elftal. We hebben opnieuw een talentvolle speler tot onze beschikking die hopelijk op termijn zal doorbreken in de hoofdmacht van Chelsea."

Met de komst van Casadei tilt Chelsea de transferuitgaven van deze zomer net over de tweehonderd miljoen euro heen. Manager Thomas Tuchel wist in een eerder stadium voor vele miljoenen Raheem Sterling, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka en Gabriel Slonina naar West-Londen te halen.