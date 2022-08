Feyenoord introduceert eindelijk nieuw uitshirt op bijzondere datum

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 10:50 • Wessel Antes • Laatste update: 11:24

Feyenoord heeft vrijdagochtend het nieuwe reguliere uitshirt gelanceerd voor het seizoen 2022/23. De Rotterdammers moesten vanwege leveringsproblemen bij adidas lang wachten op de launch, waardoor de club uiteindelijk besloot het shirt op 19 augustus (19-08) te lanceren. Die datum staat symbool voor het oprichtingsjaar van de club.

Het nieuwe uittenue van Feyenoord is overwegend blauw, aangevuld met accenten in de clubkleuren rood en wit. Aanstaande zondag zal het elftal van Arne Slot in Waalwijk voor het eerst in het shirt spelen tegen RKC. Tot dusver zijn de reacties op internet over het nieuwe uitshirt overwegend positiever dan bij de launch van het derde shirt. Veel Feyenoord-supporters leverden kritiek op dat shirt vanwege de felroze accenten.

Zet ons in vuur en vlam ????? ????? ?????????????????? ???????? ????????-????????#Feyenoord ? @adidasfootball — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 19, 2022

Het nieuwe uitshirt is overigens het laatste shirt dat Feyenoord voorlopig onder adidas uitbrengt. De samenwerking tussen de Rotterdamse club en het Duitse sportmerk loopt na dit seizoen af. Adidas kreeg deze zomer veel kritiek vanwege leveringsproblemen wereldwijd. Eind juli maakte BBC melding dat adidas het slechts bij 44 van de 92 clubs voor elkaar had gekregen om zowel het thuis- als uitshirt te lanceren. Sinds 2014 is adidas shirtsponsor van Feyenoord.

Vanaf het seizoen 2023/24 gaat Feyenoord in zee met het Britse Castore, dat momenteel onder andere shirts levert aan Rangers, Newcastle United, Sevilla en Bayer Leverkusen. Feyenoord krijgt bij Castore meer vrijheid om mee te bepalen over het ontwerp van de shirts. Het Britse merk zal zes jaar lang de shirts leveren aan de Rotterdamse club en zal daar zo’n acht miljoen euro per jaar voor betalen. De komende drie jaar mag Castore geen shirtsponsor van rivalen Ajax en PSV worden.