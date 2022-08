Van Bronckhorst is teleurgesteld: ‘Volgende week wordt het de finale’

Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst was na het 2-2 gelijkspel tegen PSV niet tevreden. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, zo zei hij voor de camera van RTL 7. De oefenmeester ziet echter wel mogelijkheden in de return, aanstaande woensdag in Eindhoven, maar weet dat zijn ploeg een moeilijke taak wacht. Rangers plaatste zich voor het laatst in het seizoen 2010/11 voor de Champions League en dus snakt men in Glasgow naar deelname aan het miljardenbal. “Volgende week wordt het de finale.”

De 2-2 van PSV door Armando Obispo was volgens Van Bronckhorst een domper. “Als je op het laatst de 2-2 tegen krijgt ben je natuurlijk teleurgesteld, maar ik heb een mooi gevecht gezien. Achteraf gezien is 2-2 een terechte uitslag, er was weinig verschil. Volgende week wordt het de finale. Het was voor ons gewoon een hele moeilijke pot en dat zal volgende week ook zo zijn", aldus Van Bronckhorst tegen RTL 7.

Tegenover Ziggo Sport zei de Nederlander dat zijn ploeg niet goed aan de wedstrijd begon, hij vond Rangers ‘erg nerveus en PSV veel balvaster’. Daarna zag hij een beter Rangers dat na de 2-1 op zoek ging naar de beslissende derde goal. De 2-2 van Obispo echter, was een streep door de rekening. De geluiden vanuit Nederland en de media dat Rangers vooral veel passie en strijd levert, vond Van Bronckhorst ietwat vreemd. “Ik heb veel gehoord vanuit Nederland. Dat het alleen passie is dat wij kunnen laten zien”, iets dat hem verder overigens niet stoort. “Maar het is grappig omdat mensen in Nederland niet veel wedstrijden van ons zien. Wij hebben periodes laten zien dat we goed kunnen voetballen tegen een uitstekende tegenstander. Maar je moet wel negentig minuten top zijn. Ben je dat niet, dan is PSV een tegenstander die daar gebruik van maakt", zo weet hij.

Ook stipte hij aan dat de tegentreffers niet hadden mogen vallen. "Wij krijgen ook twee keer uit een corner een goal tegen, dat is niet goed.” Van Bronckhorst weet dat 2-2 thuis een lastige positie is als je nog uit moet spelen. “Het wordt moeilijk in Eindhoven, maar in het verleden hebben wij bewezen dat we ook uit resultaten kunnen behalen, dus daar gaan we hard voor werken.”

De 3-0 overwinning van Rangers op het Belgische Union Saint-Gilloise in de vorige kwalificatieronde, was voldoende om het 2-0 verlies in België weg te poetsen. De Rangers-fans kijken dan ook reikhalzend uit naar deelname aan de Champions League. In het seizoen 2010/11 deden de Schotten voor het laatst mee, toen in een poule met Manchester United, Valencia en Bursaspor. Eén overwinning, drie gelijke spelen en twee nederlagen betekende een derde plek in de poule en dus moest Rangers verder in de Europa League. Volgende week woensdag vindt de return in Eindhoven plaats in het Philips Stadion. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League en kan miljoenen tegemoet zien.