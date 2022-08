Wesley Sneijder looft Luuk de Jong om eerste woorden over Walter Benítez

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 23:30 • Wessel Antes • Laatste update: 23:36

Wesley Sneijder vindt dat Luuk de Jong na afloop uitstekend heeft gereageerd op de gigantische blunder van Walter Benítez in de 2-2 remise van PSV tegen Rangers. Dat zegt Sneijder in de nabeschouwing van het heenduel in Glasgow op RTL 7. De aanvoerder van PSV sprong gedurende zijn interview in de bres voor Benítez, die een vrije trap van Tom Lawrence zomaar door zijn vingers liet glippen.

Over de blunder van Benítez wilde de spits zich niet al te hard uitlaten. “Walter ziet er daar niet goed uit, dat weet hij ook. Maar hij heeft ons ook zo vaak gered. Het is een fantastische keeper, en een fantastische jongen. Hij gaat daarna gewoon weer door en ik heb alle vertrouwen in hem”, aldus De Jong. Benítez werd deze zomer door PSV gehaald omdat de Eindhovense club met Joël Drommel en Yvon Mvogo in de afgelopen jaren niet al te betrouwbare doelmannen had.

Sneijder kan zich volledig vinden in de reactie van De Jong op de blunder van de Argentijnse doelman. “Ik vind het wel klasse van Luuk wat hij zegt over Benítez. Dat je voor de camera’s direct je keeper zo kunt verdedigen hierin. Hij weet zelf ook wel dat hij een blunder maakt.” Sneijder speelde bij OGC Nice samen met Benítez. “Het is een goede jongen en een uitstekende keeper. Dit soort fouten kunnen je wel eens overkomen, maar niet te vaak. We moeten niet vergeten dat hij PSV al een aantal keren heeft gered. Al wil dat niet zeggen dat je dit regelmatig kunt doen.”

De Jong vindt alsnog dat PSV tevreden kan terugkijken op het duel in Schotland. “Gezien de wedstrijd kunnen we blij zijn met het resultaat. Je komt 2-1 achter en dan probeer je nog te vechten om er een goed resultaat uit te slepen. Of we het laten liggen? Nou, ik denk dat de wedstrijd een beetje op en neer ging. Zij begonnen wat beter, toen pakten wij het over en speelde wij weer wat beter. In de tweede helft begonnen we goed en zetten wij hen onder druk, maar we kwamen achter uit die vrije trap. Toen was het zoeken voor ons, maar gelukkig scoort Obi(spo, red.) uit een corner en dan ga je met een goed resultaat naar Eindhoven.”

De Jong zag bepaalde situaties waardoor hij veel vertrouwen heeft in de return volgende week. “Wij wilden na de 2-1 minstens met een gelijkspel weggaan. Dat zag je denk ik ook wel aan ons team, dat we dat wilden. We moeten volgende week tactisch goed staan. Zij konden tussen de linies de vrije man vinden, en daardoor doorvoetballen. In de tweede helft zetten wij hoger druk en kwamen zij er moeilijker uit. Dat zijn dingen die we goed moeten analyseren met elkaar. Ik denk dat als we sterk zijn en aan de bal rustig blijven, dat we volgende week goede kansen hebben.”