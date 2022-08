Sneijder kan terugkeren in voetbal: ‘Ik ben weer benaderd, we zullen zien, leuk’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Wesley Sneijder gaat zich mogelijk toch verbinden aan FC Den Bosch. De recordinternational van Oranje flirtte vorig jaar al openlijk met de club uit de Keuken Kampioen Divisie en doet dat nu opnieuw. "Een aantal weken geleden hebben ze zich weer bij mij gemeld", vertelt Sneijder dinsdagavond in de studio van RTL 7. FC Den Bosch ontkent opvallend genoeg in een eerste reactie dat de club bezig is met Sneijder.

"Ik ben benieuwd waarmee ze komen", aldus de oud-middenvelder, die in de studio is voor de analyse van het play-offduel in de Champions League tussen Rangers en PSV. "Ik heb gezegd: 'Kom maar met iets en dan zien we het wel. Leuk.'" Presentator Simon Zijlemans, die in Den Bosch geboren werd en fan is van de club, ziet het wel zitten. "Altijd gezellig in De Vliert", aldus Zijlemans. "Koop jij die club even, dan zijn we er volgende week bij", knipoogt de presentator.

"Een aantal weken geleden ben ik benaderd door FC Den Bosch. We gaan het zien waarmee ze gaan komen", aldus Wesley Sneijder. #vtbl #ranpsv #UCL pic.twitter.com/6uFPsLcFEN — VTBL ? (@vtbl) August 16, 2022

FC Den Bosch heeft ondertussen geen idee waar de woorden van Sneijder vandaan komen. "Daar is bij ons absoluut niets van bekend”, laat clubwoordvoerder Ester Bal in een snelle reactie weten aan het Brabants Dagblad. "Wij zijn heel benieuwd met wie Sneijder gesproken heeft, maar het is in elk geval niet iemand die namens FC Den Bosch opereert."

Sneijder onderzocht een jaar geleden samen met zijn steenrijke zakenpartner Ebert Dollevoet de mogelijkheden om in te stappen bij FC Den Bosch, maar het duo haakte af in de overname-oorlog die in Noord-Brabant woedde. Uiteindelijk vertrok de Georgische eigenaar Khaki Jordania, die de club maandenlang in financiële gijzeling hield, en werd FC Den Bosch verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group.

Daarmee leek de soap voorbij, maar een jaar nadat de Amerikanen instapten in Den Bosch, is er 'nog weinig gebeurd', zo meldde ex-voorzitter Jan-Hein Schouten eind juni in Voetbal International. "In het begin was iedereen heel blij, maar daarna is er een soort vacuüm ontstaan", aldus Schouten. De Pacific Media Group is eigenaar van in totaal zeven voetbalclubs en dat wringt in het Den Bosch. "Het is erg afwachtend allemaal. De directie kijkt naar de aandeelhouders en die kijken weer naar de grootaandeelhouder. Maar die heeft meer clubs te runnen. Intussen gebeurt er op lokaal niveau niet echt wat."