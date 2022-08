‘Van Nistelrooij wijzigt halve basiself voor uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles’

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 11:53 • Wessel Antes • Laatste update: 11:57

Ruud van Nistelrooij lijkt zijn basiselftal op meerdere posities te wijzigen voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die zaterdagavond om 18.45 uur wordt afgewerkt. In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad zijn maar liefst vijf wijzigingen te vinden ten opzichte van de basiself tegen AS Monaco (3-2 winst) afgelopen dinsdag. Zo krijgt onder anderen Ibrahim Sangaré rust bij PSV.

De Eindhovenaren moeten het in Deventer nog steeds doen zonder Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen, Mauro Júnior en Noni Madueke. Bij Go Ahead ontbreken Jahnoah Markelo en Martijn Berden. Van Nistelrooij lijkt er voor te kiezen om Phillipp Mwene, Jordan Teze, Sangaré, Guus Til en Ismael Saibari aan de kant te houden in De Adelaarshorst. Aanstaande dinsdag speelt PSV om 21.00 uur in Glasgow de heenwedstrijd tegen Rangers in de belangrijke laatste voorronde van de Champions League.

Walter Benítez start tegen Go Ahead zoals gewoonlijk onder de lat. Op rechtsback krijgt Ki-Jana Hoever net als in het duel tegen FC Emmen (4-1 winst) de kans in plaats van Mwene. Achterin neemt André Ramalho de plek van Teze over naast Armando Obispo, terwijl Philipp Max wederom de linkerflank voor zijn rekening neemt. Van Nistelrooij zal hopen dat Mauro snel terugkeert, zodat hij op de linksbackpositie ook kan gaan rouleren.

Op het middenveld worden Til en Sangaré vervangen door Xavi Simons en Érick Gutiérrez, terwijl Joey Veerman blijft staan. Voorin neemt Johan Bakayoko de plaats van Saibari in. De jonge Belg maakte tegen Emmen de openingstreffer voor PSV. De aanval wordt gecompleteerd door Luuk de Jong en Cody Gakpo. De wedstrijd staat zaterdag onder leiding van Danny Makkelie.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Stokkers, Lidberg

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Hoever, Ramalho, Obispo, Max; Gutiérrez, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Gakpo