Unibet: een odd van 17.00 (!) voor een stunt op bezoek bij Ajax

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Ajax begon met een zege aan het nieuwe Eredivisie-seizoen, al kostte dat wel enige moeite. Fortuna Sittard kwam op een 1-0 voorsprong, maar de regerend kampioen zegevierde uiteindelijk met 2-3. Voor Ajax staat nu de eerste thuiswedstrijd op het programma. FC Groningen komt zondag op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het thuisduel van het elftal van trainer Alfred Schreuder.

Fortuna-aanvaller Paul Gladon bezorgde Ajax een dramatische start met het openingsdoelpunt in de zesde minuut. Dankzij treffers van Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Brian Brobbey draaide Ajax de rollen om in Zuid-Limburg. Burak Yilmaz scoorde kort voor tijd nog uit een schitterende vrije trap, maar dat was niet voldoende om de Amsterdamse club alsnog in de problemen te brengen. Aanvoerder Dusan Tadic, van wie bekend werd dat hij onlangs lichtgewond raakte na een overval nabij zijn woning, scoorde niet, maar was na afloop wel heel blij met de zwaarbevochten zege.

Zie jij Ajax zonder tegendoelpunten winnen van FC Groningen? De quotering is 1.94!

Groningen kende een minder voortvarende en bevredigende start van de nieuwe jaargang in de Eredivisie. Tegen het gepromoveerde FC Volendam werd op eigen veld namelijk een comfortabele 2-0 voorsprong weggegeven: 2-2. De Trots van het Noorden had afgelopen seizoen overigens weinig in te brengen tegen Ajax in Amsterdam. Groningen verliet de hoofdstad bijna een jaar geleden met een kansloze 3-0 nederlaag.

Zie jij FC Groningen in Amsterdam stunten tegen Ajax? Een overwinning is te spelen tegen een odd van maar liefst 17.00!

Bij Ajax zal voor doelpunten waarschijnlijk opnieuw gekeken worden naar Brobbey, die in Sittard dus al een keer het net wist te vinden. Vraag is echter of Schreuder hem een basisplaats gunt, of de aanvaller wederom als invaller gebruikt. Steven Bergwijn aast op zijn eerste treffer namens Ajax in de Eredivisie. Cyril Ngonge en Jörgen Strand Larsen, de doelpuntenmakers tegen Volendam, zullen zondag voor het gevaar moeten zorgen bij de Groningers.

Verwacht jij een hoofdrol voor Steven Bergwijn of Jörgen Strand Larsen?

