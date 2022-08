‘Ten Hag bedankte voor aanbod van ’welwillende‘ Georginio Wijnaldum’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 20:48 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag heeft deze zomer een streep gezet door de komst van Georginio Wijnaldum. Journalist Kaveh Solkohol van Sky Sports weet dat Manchester United de 31-jarige middenvelder aangeboden kreeg door Paris Saint-Germain, en dat hij een verhuizing zelf ook wel zag zitten. Ten Hag zou Wijnaldum echter niet gezien hebben als dé gewenste versterking voor zijn middenveld. Adrien Rabiot is dat volgens de oefenmeester wel; wat betreft diens komst zit Ten Hag op één lijn met het transferdepartement van de club.

De transferwindow van Manchester United tot dusver wordt besproken bij het programma The Transfer Show van Sky Sports. Wanneer tafelgenoot Melissa Reddy de situatie rondom Rabiot bespreekt, springt Solkohol in. "Er werd mij verteld dat Ten Hag de kans heeft afgeslagen om Gini Wijnaldum bij Paris Saint-Germain op te halen. Manchester United kon een speler tekenen die bij Liverpool de landstitel én de Champions League heeft gewonnen. Maar Ten Hag wilde Wijnaldum niet, terwijl die zelf wel oren had naar een overstap."

De 86-voudig Oranje-international is inmiddels door AS Roma uit zijn lijden verlost bij PSG. Wijnaldum stapte afgelopen zomer tegen een vorstelijk salaris transfervrij over van Liverpool naar de Franse hoofdstad, maar wist niet te aarden. De geboren Rotterdammer mocht daarom al na een seizoen vertrekken. PSG kwam een huurconstructie met Roma overeen waarbij de Parijzenaren ongeveer de helft van Wijnaldums salaris blijven doorbetalen: zo'n vijf miljoen euro. Als de Nederlander bevalt in de Serie A, kunnen i Giallorossi hem voor een transfersom van acht miljoen euro definitief overnemen. De koopoptie kan verplicht worden indien de Italianen zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, of wanneer Wijnaldum in tenminste de helft van alle Serie A-wedstrijden binnen de lijnen komt.

Ten Hag heeft wél oren naar de komst van Rabiot. De middenvelder van Juventus was echter niet de eerste optie voor de Tukker, daar Frenkie de Jong lange tijd als topprioriteit gold. De spelmaker uit Arkel wil alleen onder geen beding naar Manchester United vertrekken, waar Ten Hag zich inmiddels bij heeft neergelegd. Volgens Reddy zijn de manager en het transferdepartement van the Red Devils het eens wat betreft Rabiot. De Fransman heeft nog een eenjarig contact in Turijn en kan voor een gelimiteerde som van bijna 18 miljoen euro worden opgepikt. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) zou als andere alternatief gelden.