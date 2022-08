Geïrriteerde Van Bommel komt na straf van arbitrage goed weg met Antwerp

Zondag, 7 augustus 2022 om 23:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:34

Mark van Bommel heeft met Royal Antwerp de derde zege op rij geboekt en gaat alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. In de eigen Bosuil werd OH Leuven met 4-2 opzijgezet. Daarvoor moest Antwerp zich wel behoorlijk inspannen. Van Bommel kreeg bij een 2-2 stand in de 57e minuut geel vanwege aanmerkingen op de arbitrage. De voormalig coach van PSV werd gered door Michel-Ange Balikwisha, die met twee late treffers de gevierde man werd.

Het treffen tussen Royal Antwerp en OH Leuven leverde een strijd bovenaan de ranglijst op. Beide ploegen wonnen hun eerste twee wedstrijden en voerden met Racing Genk en Oostende de Jupiler Pro League aan. Bij Antwerp begon Vincent Janssen wederom op de bank: centraal in de punt koos Mark van Bommel voor Michael Frey. Achterin was er weer een plek ingeruimd voor ex-Ajacied Toby Alderweireld. Tijdens de midweekse Conference League-wedstrijd tegen Lilleström was de aanvoerder er niet bij.

Ook in België duurt het niet lang! ?? Mark van Bommel heeft zijn eerste gele kaart te pakken ?#ZiggoSport #JupilerProLeague #RAFCOHL pic.twitter.com/lKN1rRzl8W — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2022

Het waren de bezoekers die voor het eerste gevaar zorgden. Een knal van Tamari spatte uiteen op de lat boven Antwerp-goalie Jean Butez. Na die waarschuwing kwamen de bezoekers na een klein half uur op 0-1. Nachon Nsingi schoot droog raak na een vlotte counter. Antwerp raakte hier niet van de leg en draaide binnen enkele minuten alles om. Eerst volgde de gelijkmaker via Radja Nainggolan. Hij denderde het strafschopgebied binnen en schoot raak. Slechts twee minuten later veerde men in de Bosuil opnieuw op toen Frey knap wegdraaide en de 2-1 noteerde.

Na de thee leek er vrij weinig aan de hand voor Van Bommels equipe, maar uit het niets kwam Leuven op 2-2, Patris kon raak koppen. Het liep niet en Van Bommel maakte zich langs de lijn keer op keer boos. Het kwam de trainer op een gele prent te staan. Gelukkig voor hem en heel Antwerpen duurde het niet lang voordat de 3-2 viel. Pieter Gerkens gaf hard voor en Balikwisha tikte binnen. De vlag ging weliswaar omhoog, maar na inmenging van de VAR bleef de goal staan.

Nadat Janssen een kwartier voor tijd mocht invallen was het wederom Balikwisha die doel trof. Hij dribbelde richting de zestienmeter en haalde onverbiddelijk uit. Janssen kreeg nog een grote kans op de 5-2, maar trof geen doel. De derde opeenvolgende zege betekent dat Antwerp nog steeds ongeslagen is en alleen aan de leiding gaat in België.