Erling Haaland geeft meteen zijn visitekaartje af in Premier League

Zondag, 7 augustus 2022 om 19:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:42

Erling Braut Haaland is zondag fantastisch begonnen aan zijn periode in de Premier League. De spits was met twee treffers, waarvan één penalty, eigenhandig verantwoordelijk voor de zeer verdiende 0-2 overwinning van Manchester City bij West Ham United. Haaland promoveerde bij zijn tweede goal een geweldige steekpass van Kevin de Bruyne tot goal.

Bij de regerend Engels kampioen, waar Nathan Aké de gehele wedstrijd speelde, had coach Pep Guardiola verder weinig verrassingen in petto. Haaland stond in punt van de aanval, geflankeerd door Jack Grealish en Phil Foden. Nieuwkomer Julían Álvarez begon op de bank maar verving Haaland na bijna tachtig minuten.

De thuisploeg begon sterk toen Michail Antonio over kopte, maar daarna was het City dat dicteerde en veelvuldig balbezit had. Een gaatje in de defensie van the Hammers vinden bleek echter lastig. De enkele kansen die Man City creëerde werden door Lukasz Fabianski keer op keer onschadelijk gemaakt. Na een klein half uur spelen noteerde City maar liefst 84 procent balbezit, maar tot een treffer kwamen zij niet.

Des te vervelender was het dat de uitblinkende Fabianski niet veel later geblesseerd raakte en niet verder kon. Zijn vervanger, de Fransman Alphonse Areola, viel zeer ongelukkig in. Met een van zijn eerste acties veroorzaakte hij een strafschop. Uiteraard liet Haaland zich dit cadeautje niet ontnemen. Hij stuurde Areola de verkeerde hoek in en tekende zodoende voor zijn eerste Premier League-treffer. Deze 0-1 was tevens de ruststand.

Na rust bleef het spelbeeld min of meer hetzelfde maar het was Declan Rice die West Ham United op gelijke hoogte had moeten brengen. Hij reageerde snel op een rebound, maar schoot vervolgens huizenhoog over. West Ham-coach David Moyes besloot vervolgens om ex-PSV'er Gianluca Scamacca in te brengen voor Manuel Lanzini. Maar voor dat Scamacca iets kon betekenen had Haaland aan de andere kant al voor de 0-2 gezorgd. Na een geweldige steekpass van Kevin de Bruyne tekende de Noor voor zijn tweede. Ondanks enkele goede aanvallen lukte het Manchester City niet om de score verder uit te breiden en West Ham zette er weinig tegenover. Met slechts 24 procent balbezit en één schot op doel werd de defensie van City amper getest.