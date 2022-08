Ajax heeft met boomlange Lorenzo Lucca de gewenste pinchhitter binnen

Donderdag, 4 augustus 2022 om 21:30 • Guy Habets • Laatste update: 21:39

Ajax heeft de komst van Lorenzo Lucca wereldkundig gemaakt. De Italiaanse spits wordt voor een seizoen gehuurd van Serie B-club Pisa en kan daarna definitief over worden genomen. De Amsterdammers doen geen uitspraken over de afgesproken transfersommen, maar eerder werd er door Fabrizio Romano al gerept van een huursom van één miljoen euro en een koopoptie van tien miljoen euro.

Ajax was de afgelopen dagen zeer slagvaardig, aangezien de eerste melding van Amsterdamse interesse pas vrijdagochtend werd gedaan. Toen waren de gesprekken met Pisa nog in de oriënterende fase en dacht Bologna ook nog kans te maken op de handtekening van Lucca. Dat bleek al gauw ijdele hoop te zijn: toen de spits hoorde van de mogelijkheid om naar Ajax te gaan, heeft hij alles op alles gezet om dat te realiseren. In de Johan Cruijff Arena kan Lucca zijn droom om in de Champions League te spelen waarmaken.

Benvenuto, Lorenzo Lucca! ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022

De 21-jarige Italiaan kan niet bogen op ervaring op het hoogste niveau. Hij werd opgeleid door Torino, maar werd door die club al gauw weggestuurd. Via Vicenza en Brescia kwam de lange Lucca in januari 2020 bij Palermo terecht, dat destijds was afgezakt naar het derde niveau in Italië. In het kenmerkende roze shirt debuteerde de spits in het betaalde voetbal en voor Parmo maakte hij in anderhalf jaar dertien goals in 27 wedstrijden. Pisa besloot afgelopen zomer dan ook om de gok te wagen en ruim twee miljoen te betalen.

Dat vertrouwen heeft Lucca ten dele terugbetaald, aangezien hij in dertig wedstrijden in de Serie B tot zes treffers en vier assists kwam. Met zijn kopkracht en lengte is de Italiaan echter altijd gevaarlijk en juist die kwaliteiten zocht Ajax nog in een spits. De Amsterdammers hebben met Brian Brobbey en Dusan Tadic twee verschillende types, maar geen aanvaller die met het hoofd gevaarlijk kan worden. Van de 2,01 meter lange Lucca mag verwacht worden dat hij dat wel is.