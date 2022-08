De Jong realistisch na gelijkspel van PSV: ‘Ik wil geen excuses zoeken’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 12:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:03

PSV behaalde dinsdag een gelijkspel bij AS Monaco. Even leek een overwinning tot de mogelijkheden te behoren, maar met de toegenomen vermoeidheid in de benen waren de Eindhovenaren uiteindelijk niet ontevreden met een gelijkspel. Met dat resultaat heeft PSV zich een redelijke uitgangspositie verworven voor de return van volgende week in het Philips Stadion, waarin kwalificatie voor de play-offs van de Champions League op het spel staat.

Luuk de Jong was na afloop voor de camera van ESPN realistisch. "We kwamen er moeilijk uit, denk ik. We waren zelf wat slordig aan de bal. Passes die achter de man kwamen werden onderschept en dan kom je ook niet lekker in je eigen spel. We kwamen er een paar keer goed uit, één keer heel goed, en dan maak je die goal gelukkig ook." De aanvoerder van PSV zag wel dat het in de return beter zal moeten. "In de tweede helft kwamen we niet tot hele goede aanvallen. Eén kans van Guus Til die net niet bij de bal kon, dat was jammer. In het tweede gedeelte van de tweede helft zetten zij aardig wat druk en daar hadden we ook moeite mee. Toen viel ook de 1-1."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvoerder van PSV erkent dat zijn ploeg vermoeid was, maar wil zich daar niet achter verschuilen. "Daar moeten we fit genoeg voor zijn. Het was heel benauwd vandaag, maar ik wil geen excuses zoeken. Het kwam vooral omdat we zelf niet zuiver genoeg aan de bal waren, waardoor de wedstrijd zwaar werd en vooral op en neer ging. Dan wordt het heel zwaar en dat merkte je ook aan iedereen. Dan denk ik dat je uiteindelijk tevreden kunt zijn met een 1-1."

Trainer Ruud van Nistelrooij roemde de teamprestatie van PSV. "We zijn als één team begonnen en als één team geëindigd. We nemen een redelijk resultaat mee naar huis. Volgende week in de thuiswedstrijd is het 'game on'. Ik vond dat de jongens die erin kwamen het team meer lucht gaven. De jongens die eruit moesten waren gewoon op. Dat weet je van de spelers die later zijn ingestroomd. De invallers hebben het team goed ondersteund. Echt voetballend gezien lukte dat moeizaam, misschien een aantal sporadische momenten, maar alles bij elkaar ben ik trots op dit team, kijkend hoe diep ze zijn gegaan in de tweede helft."