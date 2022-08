Aaron Ramsey vindt razendsnel nieuwe club na contractontbinding bij Juventus

Maandag, 1 augustus 2022 om 22:59 • Wessel Antes • Laatste update: 23:35

Aaron Ramsey speelt de komende drie seizoenen voor OGC Nice, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder uit Wales liet nog geen week geleden zijn contract ontbinden bij Juventus. Na het opstrijken van een ‘oprotpremie’ van zo’n drie miljoen euro in Turijn, heeft Ramsey nu reeds een nieuwe uitdaging kunnen vinden. Nice is de zesde club waarvoor hij in actie gaat komen.

Bij het ambitieuze Nice hoopt Ramsey de komende jaren zijn plezier in het voetbal terug te vinden. In het afgelopen seizoen werd Nice vijfde in de Ligue 1 onder leiding van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Christophe Galtier. Lucien Favre is zijn opvolger in het komende seizoen. Favre was eerder al trainer van de club, maar vertrok in 2018 naar Borussia Dortmund. Nice hoopt deze week ook Kasper Schmeichel aan de selectie toe te voegen als opvolger van de naar PSV vertrokken Walter Benítez. Met Ramsey en Schmeichel haalt de club een enorm aantal Premier League-duels in huis.

Eigenlijk zat Ramsey nog tot medio 2023 vast aan Juventus, maar Massimiliano Allegri bestempelde de middenvelder als overbodig. Bij la Vecchia Signora wist de rechtspoot maar zelden zijn niveau te halen. Ook had Ramsey vaak last van lichte blessures. In totaal kwam hij 69 officiële wedstrijden in actie voor de club. Daarin wist Ramsey zes keer te scoren en gaf hij zes assists. In het afgelopen seizoen werd Ramsey een half jaar uitgeleend aan Rangers, maar ook in Schotland kon hij niet echt overtuigen. In totaal kwam hij maar 632 minuten in actie voor de club van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Ramsey beleefde zijn meest succesvolle periode als speler van Arsenal. Tussen 2010 en 2019 kwam hij 371 keer in actie voor de club. Daarin wist Ramsey 65 keer te scoren en gaf hij 65 assists. Met de Londenaren won de middenvelder drie keer de FA Cup. Daarnaast is de rechtspoot 74-voudig international voor Wales. Tot dusver maakte hij twintig interlandgoals. Ramsey zijn huidige transferwaarde wordt door Transfermarkt.com getaxeerd op drie miljoen euro.