PSV wacht eerste horde: odd van 3.50 voor zege op AS Monaco (advertorial)

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 00:00 • Jordi Tomasowa

PSV wacht dinsdagavond de eerste ontmoeting met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren namen het afgelopen seizoen ook al tegen Monaco op in de groepsfase van de Europa League. Thuis werd in de laatste minuut een 1-2 nederlaag geleden, waarna PSV in het uitduel met 0-0 remiseerde. Lukt het PSV nu een beter resultaat te boeken in het Stade Louis II? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Champions League-duel.

PSV roerde zich deze zomer flink op de transfermarkt. Trainer Ruud van Nistelrooij mocht maar liefst acht aanwinsten verwelkomen. Van hen maakten Guus Til, Luuk de Jong, Ki-Jana Hoever en Xavi Simons afgelopen zaterdag tijdens de Johan Cruijff Schaal hun officiële debuut. Met name Til beleefde een droomdebuut door tijdens de 3-5 zege op Ajax een hattrick te produceren. PSV reist zo met het nodige vertrouwen af naar Monaco, maar Van Nistelrooij zag ook dat zijn ploeg in verdedigend opzicht enkele steken liet vallen.

Zie jij PSV een zege boeken in Monaco? De quotering voor een Eindhovense zege is 3.40!

In tegenstelling tot PSV, speelde AS Monaco dit seizoen nog geen officieel duel. De Monegasken wisten tijdens de voorbereiding slechts twee van de zeven oefenduels in winst om te zetten. De laatste twee oefenwedstrijden, tegen FC Porto (2-1) en Southampton gingen verloren, terwijl er werd gelijkgespeeld tegen onder meer Internazionale (2-2). Trainer Philippe Clement zag sterspeler Aurélien Tchouameni deze transferwindow voor tachtig miljoen euro naar Real Madrid vertrekken, maar trok met Takumi Minamino en Breel Embolo al wel twee versterkingen van naam aan.

Denk jij dat AS Monaco het heenduel van PSV wint? Een Franse overwinning is te spelen tegen een odd van 2.05.

Vanwege zijn hattrick tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn alle ogen natuurlijk gericht op Til. De middenvelder was vorig seizoen op huurbasis in het shirt van Feyenoord goed voor 21 goals en vijf assists in 49 officiële duels. Hij nam hij de Rotterdammers destijds ook in het begin van het seizoen bij de hand met een hattrick tegen FC Drita (3-2) in de tweede voorronde van de Conference League. Bij Monaco is Wissam Ben Yedder, zonder twijfel de grote blikvanger. De Franse spits vond afgelopen seizoen in totaal 32 keer het net.

Zie jij Guus Til of Wissam Ben Yedder dinsdagavond scoren? Bekijk de quoteringen!

Speel bewust, 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreet je op Unibet.nl!