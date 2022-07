Vilhena ligt op ramkoers en wil Espanyol zo snel mogelijk verlaten

Zondag, 31 juli 2022 om 08:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:40

Het is niet ondenkbaar dat de wegen van Tonny Vilhena en Espanyol spoedig gaan scheiden. De middenvelder is volgens het Algemeen Dagblad in een financieel conflict verwikkeld geraakt, wat de kansen op een langer verblijf hebben verkleind. De aanstaande breuk is opmerkelijk, daar twee weken geleden nog bekend werd dat Espanyol Vilhena definitief had overgenomen van het Russische FK Krasnodar. De voormalig speler van Feyenoord wacht echter nog op een deel van zijn salaris uit Rusland.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn Espanyol en Krasnodar in een financieel conflict terecht gekomen, wat maakt dat Vilhena nog wacht op een deel van zijn salaris. De middenvelder zou om die reden geen zin hebben in een langer verblijf bij de tweede club van Barcelona. Ingewijden melden aan het dagblad dat de 15-voudig international voor een 'zacht prijsje' mag vertrekken. Vilhena heeft bij Espanyol nog een contract tot medio 2026.

De nummer veertien van het afgelopen LaLiga-seizoen besloot de optie in het contract van Vilhena te lichten en hem na een huurperiode definitief over te nemen van Krasnodar. Naar verluidt bedroeg de betaalde afkoopsom zo'n tweeënhalf miljoen euro.Afgelopen jaargang kwam de linkspoot in een half jaar al tot zeventien wedstrijden en één doelpunt op het hoogste niveau in Spanje. Gezien het vierjarige contract zou Espanyol de hoofdprijs kunnen vragen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

In Rusland kwam Vilhena in totaal tot 79 officiële duels, waarin hij negen keer scoorde en vijf maal een doelpunt van een ploeggenoot voorbereidde. Bij Espanyol leek hij de kans te grijpen om zijn loopbaan weer vlot te trekken en in beeld te komen bij Oranje, maar zo ver komt het dus niet. Vilhena wilde in januari nog een move maken die hem meer speeltijd zou opleveren. Destijds werd hij onder meer gelinkt aan een terugkeer bij Feyenoord. Het is niet bekend of er clubs zijn die interesse hebben in Vilhena.