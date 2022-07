Feyenoord laat oog vallen op twintigvoudig international van Peru

Vrijdag, 29 juli 2022 om 14:56 • Jordi Tomasowa

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Marcos López, zo schrijft 1908.nl. Volgens het doorgaans goed ingelichte Twitteraccount hebben de Rotterdammers goede papieren om de 22-jarige linksback van San José Earthquakes in te lijven.

López beschikt bij San Jose nog over een contract tot 31 december. Hij begon zijn profcarrière in zijn thuisland Peru en maakte in 2019 de overstap naar de Major League Soccer. Tot nog toe kwam López tot 73 officiële duels namens San Jose. Feyenoord ziet de linksback, die ook al twintig interlands voor Peru speelde, als backup-optie, die in de toekomst klaargestoomd moet worden voor een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast meldt 1908.nl dat linksback Derry John Murkin niet langer meer een optie is voor Feyenoord. Intern zijn er te veel twijfels over de verdediger van FC Volendam. De Stadionclub heeft nog wel altijd concrete interesse in Matías Viña. De Rotterdammers zijn op de linksbackpositie nog altijd op zoek naar een opvolger van Tyrell Malacia, die recent naar Manchester United vertrok. Viña beschikt momenteel nog over een contract tot medio 2026 bij AS Roma.

Viña brak in 2017 als jeugdexponent door bij het Uruguayaanse Nacional, waarna hij drie jaar later voor 6,25 miljoen euro een transfer naar Palmeiras verdiende. In de zomer van 2021 maakte de inmiddels 24-jarige linksback voor dertien miljoen euro de overstap naar het AS Roma van José Mourinho. Aangezien Viña bij i Giallorossi nog over een langdurig contract beschikt, zet Feyenoord volgens 1908.nl in eerste instantie in op huur met een eventuele optie tot koop.