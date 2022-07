Duitse interesse moet Jorrit Hendrix uitweg bieden na komst Jacob Rasmussen

Vrijdag, 29 juli 2022 om 13:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:57

Jorrit Hendrix heeft definitief geen toekomst meer bij Feyenoord. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De krant schreef vrijdagochtend dat de Rotterdammers dicht bij de komst van Jacob Rasmussen zijn, waardoor Hendrix mag vertrekken. De middenvelder kan inmiddels rekenen op belangstelling van Fortuna Düsseldorf.

Volgens het Algemeen Dagblad is trainer Arne Slot geen fan van Hendrix. De 27-jarige defensieve middenvelder kreeg onlangs van Slot te horen dat hij de gelegenheid krijgt om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Sky Germany weet dat Hendrix op de radar is verschenen van Fortuna Düsseldorf, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. Eerder werd hij ook al gelinkt aan clubs als FC Twente en Royal Antwerp.

De door Feyenoord van Spartak Moskou gehuurde middenvelder werd anderhalve week geleden door Slot niet meegenomen naar De Lutte voor een trainingskamp. Hendrix deed eerder in de voorbereiding van Feyenoord nog mee als linksback in de met 0-4 verloren oefenwedstrijd tegen het Belgische Union Sint-Gillis. Hij had tevens een basisplaats in de vriendschappelijke ontmoetingen met FC Kopenhagen (0-7 nederlaag) en RB Salzburg (1-2 overwinning).

Hendrix kwam in januari binnen bij Feyenoord, dat met het bestuur van Spartak een huurovereenkomst afsloot voor anderhalf jaar. Daarbij werd tevens een optie tot koop bedongen voor Hendrix, die in Rusland vastligt tot medio 2024. Het lijkt er nu echter op dat de toekomst van de voormalig PSV'er buiten Rotterdam ligt. Hendrix sloot zijn eerste halfjaar bij Feyenoord af met veertien wedstrijden.