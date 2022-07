Preview met Unibet: Grijpt Lukaku bij Inter direct de topscorerstitel?

Woensdag, 27 juli 2022 om 12:16

Ciro Immobile kwam afgelopen seizoen tot 27 doelpunten en veroverde daarmee de topscorerstitel in de Serie A. De prestatie van de Italiaanse goalgetter was extra knap, aangezien hij met Lazio slechts vijfde eindigde. Immobile hoopt zijn topscorerstitel natuurlijk te prolongeren, maar krijgt er met Romelu Lukaku wel een geduchte concurrent bij. De Belg schoot Internazionale twee seizoenen geleden met 24 treffers naar het kampioenschap. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de grootste kanshebbers voor de eerste plaats in het topscorersklassement in de Italiaanse competitie.

In de zomer van 2020 forceerde Lukaku nog uit alle macht een toptransfer naar Chelsea. The Blues betaalden maar liefst 115 miljoen voor de in Londen geflopte aanvaller aan Inter, dat zich vorige maand via een huurdeal verzekerde van de tijdelijke terugkeer van Lukaku. Tijdens zijn eerste dienstverband bij i Nerazzurri kwam de Belg tot 95 officiële duels, waarin hij goed was voor 64 goals en 16 assists. Trainer Simone Inzaghi zal hopen dat Lukaku zijn neusje voor de goal komend seizoen in Milaan hervindt.

Dusan Vlahovic werd bij Fiorentina een regelrechte sensatie. De Servische doelpuntenmachine was afgelopen seizoen ook op schot voor la Viola. Het leverde hem tijdens de winterse transferwindow een toptransfer naar Juventus op. Bij Juve kwam hij in 21 officiële duels tot negen goals. Nu hij heeft kunnen wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten en de speelstijl van la Vecchia Signora wil hij komend seizoen zijn doelpuntengemiddelde opvijzelen.

In twee van de laatste drie Serie A-seizoenen slaagde Ciro Immobile erin om topscorer te worden. Drie seizoenen geleden produceerde hij zelfs het ongekende aantal van 36 doelpunten. Bij clubs als Borussia Dortmund en Sevilla kwam hij in het verleden niet helemaal uit de verf, maar bij Lazio heeft de Italiaans international de afgelopen zes jaar bewezen tot de Europese topschutters te behoren. In 259 officiële duels over alle competities voor i Biancocelesti was hij goed voor 182 doelpunten.

