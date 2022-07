Bosz: ‘Ik vroeg aan de grasmeester in De Kuip: ‘Wat is hier aan de hand?’’

Peter Bosz kijkt tevreden terug op het gewonnen oefenduel bij Feyenoord (0-2). De trainer revancheerde zich met Olympique Lyon zondag in De Kuip voor de afstraffing een dag eerder bij Willem II (5-0), die overigens wel met een groot deel van zijn B-keus werd ondergaan. Met voornamelijk het A-team ging het tegen Feyenoord beter. "Vandaag zat ik wat beter op de bank, in ieder geval", zegt Bosz na afloop tegenover ESPN.

Feyenoord kwam op verslaggever Hans Kraay junior 'tam' over, maar Bosz is het daar niet mee eens. "Ik vond Feyenoord zeker niet tam", aldus de coach. "Het was zeker dertig graden, maar voor mijn gevoel was het veertig graden. Het was warm, man!" Over het veld in Rotterdam, normaliter de beste grasmat in Nederland, is Bosz opvallend genoeg niet tevreden. "Heb je op het veld gelopen? Heb je gezien hoe lang het gras was?"

met de grasmeester sprak. "Ik vroeg aan hem: 'Wat is hier aan de hand?' Ze hebben gisteren of eergister nog een concert gehad. Dat moest afgebouwd worden. Het gras was zo verschrikkelijk lang... Dan wordt het moeilijk om een bal snel te spelen. Dat moet je allemaal meenemen. Dat zie je niet als je op de tribune zit, maar dat is voor de spelers ook veel moeilijker om het spel snel te maken..."

Bij Feyenoord zijn er zorgen na drie oefennederlagen in vier duels, maar Bosz deelt die niet. "Ik zou me als trainer van Feyenoord helemaal geen zorgen maken. Ik vind, en dat meen ik echt, dat ze het vorig jaar geweldig gedaan hebben, met leuk voetbal. Ik vond het leuk om naar ze te kijken. Ze hebben het in Europa ook niet slecht gedaan. Ik snap dat er vijftig goals weg zijn, maar er zal nu heus nog wel wat bij gaan komen. Je ziet bij hen dat ze al een jaar bezig zijn met deze trainer. Ze hebben een heleboel zaken al goed voor elkaar. Misschien zien veel mensen dat niet, maar ik vond dat wij het in het begin best wel lastig hadden met de diepgang van Feyenoord. Wij moesten praten, overnemen en kwamen moeilijk in ons spel. Dat was hun verdienste."

Bosz kijkt uit naar de start van het seizoen. "Ik vind dat we goede spelers hebben en dat we daar een goede ploeg van moeten maken. De jongens zijn daar ook toe bereid. Vandaag was de eerste keer dat ze negentig minuten speelden. Je zag dat ze het laatste kwartier helemaal kapot waren, en dan gaan spelers altijd gekke dingen doen: trucjes, lopen met de bal... Dat moet er natuurlijk uit, maar we hebben goed aan de conditie kunnen werken tegen een goede tegenstander."