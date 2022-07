Lacazette lijkt clash met Feyenoord te missen door incident bij paintballen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 15:11 • Rian Rosendaal

Alexandre Lacazette mist zeer waarschijnlijk de vriendschappelijke wedstrijd van zondagmiddag tegen Feyenoord vanwege een opmerkelijke reden. De door Olympique Lyon deze zomer aangetrokken aanvaller werd tijdens het paintballen in een bos in Nederland namelijk aangevallen door wespen, zo weet L’Equipe te onthullen. Door het incident is Lacazette niet in staat om zondag aan te treden in De Kuip.

De Franse krant rept in de berichtgeving over Lacazette zelfs over een 'dozijn aan wespensteken'. Ploeggenoot Moussa Dembélé werd ook veelvuldig gestoken door wespen, maar in tegenstelling tot Lacazette verscheen hij donderdag wel gewoon op het trainingsveld van Lyon. Over de inzetbaarheid van Lacazette moet overigens nog wel een definitieve beslissing worden genomen door trainer Peter Bosz, die met zijn elftal zaterdag in een oefenduel eerst te maken krijgt met Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bosz kan dit weekeinde door diverse blessures sowieso geen beroep doen op Maxence Caqueret en Corentin Tolisso. Na het trainingskamp in Nederland keert Lyon terug naar Frankrijk, waar op 30 juli een oefenwedstrijd tegen Internazionale op het programma staat. Een kleine week later, op vrijdag 5 augustus, begint het nieuwe seizoen in Ligue 1 voor les Gones met een thuiswedstrijd tegen Ajaccio.

Lacazette werd eerder deze transferperiode transfervrij overgenomen van Arsenal, waar de inmiddels 31-jarige aanvaller in totaal vijf seizoenen onder contract stond. De in Lyon geboren aanvaller speelde in eigen land overigens nooit voor een andere club. Lacazette kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Lyon en sloot zijn eerste periode bij de club af met 129 doelpunten in 274 optredens.