Spandoek over Rai Vloet trekt de aandacht tijdens Europees voorrondeduel

Vrijdag, 22 juli 2022 om 13:47

Rai Vloet blijft ook als speler van FK Astana niet gevrijwaard van hoon van supporters. De aanvallende middenvelder, die verdacht wordt van het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een jongetje van vier om het leven kwam, werd tijdens het duel in de voorronde van de Conference League tegen het Poolse Raków Czestochowa beschimpt door fans van de tegenstander.

Vloet verliet tijdens de nasleep van het ongeluk de Eredivisie, omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan. Heracles Almelo wilde uiteindelijk van hem af, omdat de nummer tien details over het incident verzwegen had tegenover de club, en fans kwamen eerder al in opstand toen bleek dat hij nog wedstrijdminuten mocht maken. Een overstap naar het Kazachse FK Astana bood uitkomst, maar helemaal verlost van alle problemen is Vloet dus nog niet. Tijdens het Europese treffen met Raków werd hij uitgescholden door de Poolse fans en werd er een spandoek opgehangen.

Raków fans did their research ahead of the game. Astana player Vloet was greeted with a banner “Vloet, vieze kindermoordenaar (Vloet, dirty child murderer)”. Vloet was involved in an accident last year that caused the death of a 4-year old child. Vloet was heavily intoxicated… pic.twitter.com/xPKwiij40O — rwilkowski1 (@rwilkowski1) July 22, 2022

Op dat spandoek was de tekst 'Vloet, vieze kindermoordenaar' te lezen. Het doek hing achter het doel, voor de fanatieke aanhang van de Poolse club. De Nederlander was basisspeler bij Astana en heeft de negentig minuten vol gemaakt, maar kon niet voorkomen dat hij met zijn ploeg met 5-0 onderuit ging in het vijandige Miejski Stadion in Raków. Beide ploegen eindigden ook nog eens met tien man. Over een week is er nog een return in Astana.

In november vorig jaar veroorzaakte de 26-jarige Vloet een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp, waarbij de vierjarige Gio om het leven kwam. Later bleek dat de profvoetballer met twee keer zoveel alcohol als toegestaan achter het stuur zat en tevens ruim tweehonderd kilometer per uur reed. Eerder had Vloet bij zijn toenmalige club Heracles Almelo aangegeven dat hij niet te hard reed en niet teveel alcohol had genuttigd. Zijn rijgedrag was volgens de officier van justitie 'roekeloos en zeer onvoorzichtig', waardoor hij zijn rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.