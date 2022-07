Teleurstelling bij Slot: ‘Hij is een speler die Feyenoord verder had geholpen’

Donderdag, 21 juli 2022 om 09:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:46

Arne Slot baalt nog altijd van het mislopen van Joey Veerman. Feyenoord was tijdens de winterse transferwindow van het afgelopen seizoen concreet in de markt voor de 23-jarige middenvelder, maar zag PSV uiteindelijk doorpakken. De Eindhovenaren legden in januari circa zes miljoen euro neer om Veerman van sc Heerenveen over te nemen.

“Wanneer ik als trainer tegen sc Heerenveen speelde, had ik tijdens de wedstrijdbespreking altijd extra aandacht voor Joey Veerman”, zegt Slot in een interview met Voetbal International. “Ik vond dat nodig. Hij was naast Steven Berghuis de enige speler in Nederland bij wie ik dat had. Ik wilde Veerman in de winter graag naar Feyenoord halen.”

Slot was er ziek van dat Feyenoord er niet in slaagde om Veerman in te lijven en de middenvelder zijn carrière vervolgens vervolgde bij PSV. “Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik te stellen dat een speler als hij ons nog verder had geholpen, zoals Brian Brobbey dat deed bij Ajax”, geeft Slot aan. “Maar hij koos voor PSV en hielp hén.”

Feyenoord schakelde na het mislopen van Veerman door en betaalde circa 3,25 miljoen euro exclusief bonussen aan BK Häcken voor Patrik Walemark. “Goede speler voor de nabije toekomst hopen we, niet iemand die direct het verschil kon maken”, aldus Slot, die onthult ook weleens met spelers te appen. “Dat is wat anders dan dat ik een deel van de taken van de technisch directeur overneem. Ik informeer slechts naar zijn perspectief op speeltijd bij de club waar hij op dat moment zit. Negen van de tien keer hoor je dan dat hij daar nog voor zijn kans wil gaan. Zoals ook het geval was met Calvin Stengs. Dat vind ik iets anders dan concrete interesse om een speler naar Feyenoord te halen.”