Bayern wil deze week miljoenentransfer afronden van potentiële Franse topspits

Dinsdag, 19 juli 2022 om 18:43 • Wessel Antes • Laatste update: 18:46

Bayern München doet er alles aan om Mathys Tel zo snel mogelijk binnen te halen. De zeventienjarige aanvaller van Stade Rennes moet zo’n twintig miljoen euro kosten. Volgens Sky Germany is een delegatie van Bayern maandag afgereisd naar Frankrijk om aan de transfer te werken. Onder anderen sportief directeur Hasan Salihamidzic was van de partij tijdens de onderhandelingen.

Tegenover de Duitse tak van Sky bevestigt Salihamidzic de gevoerde gesprekken. Bayern dacht in eerste instantie aan een bod van veertien miljoen euro, maar Rennes lijkt meer te willen ontvangen. “We hebben een directe gesprek gehad met Rennes over Tel en dat is een positief teken”, aldus Salihamidzic. Over de mogelijke komst van RB Leipzig-middenvelder Konrad Laimer wilde hij niets kwijt. “Laimer? We focussen ons eerst op het afronden van andere transfers. Dan zien we daarna wel wat er nog gaat gebeuren.”

Tel speelde ondanks zijn nog prille carrière al 10 officiële wedstrijden voor Rennes. Dit waren voornamelijk korte invalbeurten waarin hij nog niet wist te scoren. In Frankrijk staat hij te boek als een van de grootste aanvallende talenten. Tel is een snelle en fysiek sterke spits die bekend staat om zijn doelgerichtheid. Hij kan eventueel ook op de flanken uit de voeten. De verwachting in Duitsland is dat Rennes en Bayern deze week tot een akkoord gaan komen. Het is nog onbekend of er sprake is van een terugverhuur, al lijkt dat er niet op vanwege het aanstaande vertrek van Joshua Zirkzee.

Tel deed mee in de finale van het EK Onder 17 tegen Nederland. Die wedstrijd werd door Frankrijk met 2-1 gewonnen en Tel maakte het de Nederlandse verdediging gedurende de hele wedstrijd flink lastig. De snelle spits liet Juventus-verdediger Dean Huijssen meerdere keren zijn hielen zien tijdens sprintduels. Uiteindelijk was hij zelf niet trefzeker, maar won het ijzersterke elftal van Frankrijk Onder 17 dankzij twee doelpunten van rechtsback Saël Kumbedi (Le Havre).