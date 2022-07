Dilrosun werd na transfer naar Feyenoord staande gehouden door de politie

Maandag, 18 juli 2022 om 10:01 • Laatste update: 10:23

Javairô Dilrosun is enkele dagen geleden staande gehouden in Rotterdam. De vleugelaanvaller van Feyenoord, die onlangs overkwam van Hertha BSC, werd door de politie aan de kant gezet om zijn papieren en rijbewijs te laten checken. Toen de agenten concludeerden dat alles klopte, mocht Dilrosun doorrijden.

De linkerspits, die Luis Sinisterra moet doen vergeten in De Kuip, reed in zijn auto van de club door Rotterdam. Enkele agenten besloten toen om Dilrosun te laten stoppen. "Ik vind Rotterdam een mooie stad, maar twee dagen terug ben ik voor het eerst in Nederland aangehouden (staande gehouden, red.)", zegt de 24-jarige Amsterdammer tegen de Telegraaf. "Ik reed in de auto van de club en moest even stoppen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. M'n kenteken en rijbewijs werden even gecheckt en uiteindelijk was er natuurlijk niets aan de hand. We hebben elkaar een fijne dag gewenst."

Dilrosun maakte tegenover de agenten en in het interview geen probleem van het incident. Hij besluit het niet over 'etnisch profileren' te hebben en de verslaggever van dienst laat het ook voor wat het is. Waar de aanvaller wel graag over wil praten, is zijn beslissing om naar Feyenoord te gaan. "De prestaties van vorig seizoen hebben daar zeker een rol in gespeeld. Zo ook de mening van medespelers die ik ken en de spelers die onder Arne Slot gespeeld hebben. Zij zeggen allemaal dat hij een heel goede trainer is, die goed uitlegt wat hij van je wil zien en heel erg van aanvallend voetbal houdt."

Feyenoord legde Dilrosun vast als opvolger van de naar Leeds United vertrokken Sinisterra en haalde Danilo transfervrij op bij Ajax. Slot zou echter graag zien dat er nog meer nieuwelingen naar De Kuip komen. Naar verluidt is Sebastian Szymanski in beeld voor de positie achter de spitsen en zoekt de Stadionclub ook nog naar een nieuwe linksback en nóg een spits. Voor die laatste vacature is Wilfried Gnonto van FC Zürich nog altijd in beeld.