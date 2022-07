PSV heeft beet bij ‘een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding’

Woensdag, 13 juli 2022 om 11:22 • Tom Rofekamp

PSV gaat Emmanuel van de Blaak langer aan zich binden, weet het Eindhovens Dagblad. De zeventienjarige verdediger gaat binnenkort zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot medio 2026 in het Philips Stadion houdt. Daarmee lijkt PSV een noemenswaardige slag te slaan: Van de Blaak staat bekend als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding. De geboren Bredanaar speelde zich op zijn zestiende al in de basiself van het beloftenelftal.

Van de Blaak, die momenteel herstellende is van een zware kruisbandblessure, kwam in de zomer van 2020 over uit de jeugdopleiding van Willem II. In Eindhoven zag men toen al zijn potentie, getuigende van de 56.000 euro die PSV voor de verdediger neertelde. In een jaar werkte Van de Blaak zich omhoog van de Onder 17 naar Jong PSV, waar hij in augustus 2021 debuteerde op zestienjarige leeftijd. De jeugdinternational bleef de steevast voorkeur krijgen boven zijn leeftijdsgenoten van trainer Ruud van Nistelrooij, tot hij in november zijn kruisband scheurde.

Het herstel daarvan loopt echter bijna op zijn eind en Van de Blaak staat dan ook alweer op het trainingsveld. De hoop (en stiekeme verwachting) is dat Van de Blaak zich dit seizoen stormachtig zal ontwikkelen bij Jong PSV en binnen afzienbare tijd de overstap kan maken naar de A-selectie. Overigens maakte het Eindhovens Dagblad woensdag ook bekend dat PSV het contract van Ismael Saibari gaat openbreken. Van Nistelrooij had de 21-jarige middenvelder afgelopen seizoen onder zijn hoede bij de belofte en raakte daar overtuigd van zijn kunnen.

De nieuwe hoofdtrainer van PSV maakte begin mei bekend dat naast Saibari ook Johan Bakayoko, Frederik Oppegard en Kjell Peersman de overstap maken naar PSV 1. Deze week schreven de Eindhovenaren op de clubwebsite dat ook Shurandy Sambo, Dennis Vos, Jeremy Antonisse en Jenson Seelt in ieder geval voorlopig meetrainen met het eerste elftal. Van Nistelrooij werd bij Jong PSV opgevolgd door Adil Ramzi, die voor het eerst de leiding krijgt over een betaald voetbalelftal.