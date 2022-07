Van Nistelrooij geeft veto en laat PSV contract van ‘laatbloeier’ openbreken

Woensdag, 13 juli 2022 om 07:49 • Tom Rofekamp

PSV gaat het contract van Ismael Saibari openbreken, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige Marokkaan kwam twee seizoenen geleden van Racing Genk naar de club en stond afgelopen seizoen onder de hoede van Ruud van Nistelrooij bij Jong PSV. Saibari liet een goede indruk achter op de kersverse hoofdtrainer van het eerste elftal van de Eindhovenaren, wat heeft geleid tot een nieuwe contractaanbieding. Naar verluidt gaat die deze week nog getekend worden.

Saibari kwam in juli 2020 naar De Herdgang voor een onbekend bedrag. De aanvallende middenvelder tekende een contract dat hem tot medio 2023 aan de club verbond. In zijn eerste seizoen bij Jong PSV kwam Saibari tot 24 duels, 3 treffers en 5 assists onder trainer Peter Uneken. De jongeling maakte dusdanig veel indruk dat Roger Schmidt hem in november 2020 liet debuteren voor het eerste elftal (tegen ADO Den Haag, 4-0 winst). Onder Van Nistelrooij namen Saibari's prestaties weliswaar een flinke vlucht, maar tot meer minuten in PSV 1 kwam het vooralsnog niet.

Nu lijkt daar verandering in te gaan komen. Van Nistelrooij maakte begin mei bekend dat hij naast Johan Bakayoko, Frederik Oppegard en Kjell Peersman ook Saibari mee zou nemen naar het eerste. Wel geniet de geboren Spanjaard flink concurrentie op zijn positie. Zo werden Xavi Simons en Guus Til deze zomer aangetrokken, terwijl Joey Veerman en Richard Ledezma al in Eindhoven rondliepen. Laatstgenoemde staat echter op de nominatie om verhuurd te worden; Vitesse zou onder meer in de markt zijn volgens de Gelderlander.

Hoewel Saibari met zijn 21 jaar geldt als laatbloeier, heeft de technische staf in Eindhoven het vertrouwen dat hij nog gaat verrassen. Saibari geldt als een middenvelder die bepalend kan zijn en het spel kan openbreken. Wel is men van mening dat zijn rendement nog opgekrikt kan worden. Afgelopen seizoen was Saibari goed voor 5 goals en 6 assists in 26 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. Naast Saibari staat overigens ook collega Peersman op het punt zijn contract bij PSV te verlengen.