Mohamed Ihattaren maakt zich in djellaba op voor Offerfeest

Maandag, 11 juli 2022 om 19:39 • Laatste update: 19:52

Mohamed Ihattaren heeft op Instagram twee foto’s geplaatst waarop hij trots poseert in een djellaba voor het Offerfeest. Van vrijdag 8 juli tot en met dinsdag 12 juli wordt er door de Islamitische gemeenschap feestgevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Afgelopen zaterdag ontbrak Ihattaren bij de selectie van Ajax voor het oefenduel met Lokomotiva Zagreb (3-0). Ajax trad niet met een officieel bericht naar buiten, maar mogelijk kreeg Ihattaren vanwege het Islamitische feest vrij van trainer Alfred Schreuder.