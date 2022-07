Grote namen terug in opstelling van Ajax; Mohamed Ihattaren ontbreekt

Zaterdag, 9 juli 2022 om 13:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:33

Daley Blind en Davy Klaassen maken zaterdagmiddag hun rentree in het eerste elftal van Ajax, zo blijkt uit de opstelling voor het oefenduel met Lokomotiva Zagreb. De internationals, die vanwege verplichtingen met Oranje later aansloten, zien ook Perr Schuurs en Kenneth Taylor voor het eerst deze voorbereiding hun opwachting maken. Mohamed Ihattaren ontbreekt en zit ook niet op de bank. De wedstrijd begint om 14.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Het grote wachten is op het debuut van Steven Bergwijn, die deze week werd gepresenteerd als duurste Eredivisie-aankoop aller tijden. De aanvaller wordt pas later verwacht door Alfred Schreuder. Datzelfde geldt voor Dusan Tadic, Edson Álvarez, Mohammed Kudus, Mohamed Daramy, Antony, Steven Berghuis, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. De twee laatstgenoemden hopen deze zomer nog een transfer te maken, en ook Antony zinspeelt daarop.

De ???? basisklanten van Alfred Schreuder die het op gaan nemen tegen Lokomotiva Zagreb ?? Enkele namen keren terug, maar voor alle @AFCAjax-fans is het nog even wachten op het debuut van Steven Bergwijn ?? ? 13:45 uur ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport pic.twitter.com/WJ3Cp2MLS0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2022

Jay Gorter staat bij afwezigheid van de geblesseerde Maarten Stekelenburg opnieuw in het doel. Ajax verruilt het centrale duo Lisandro Magallán-Kik Pierie, waarmee de voorbereiding werd begonnen, voor een centrum bestaande uit Schuurs en Blind. Sean Klaiber en Youri Baas blijven de backposities bezetten, zoals dat al eerder gebeurde.

Ook het middenveld van Ajax wordt flink verstevigd, door het inbrengen van Klaassen en Taylor. Youri Regeer behoudt als enige in die linie zijn basisplaats en zal vermoedelijk een controlerende rol bekleden met Taylor, achter nummer 10 Klaassen. Jaydon Banel krijgt bij afwezigheid van Ihattaren een plek als rechtsbuiten, terwijl Christian Rasmussen in de spits blijft. Naci Ünüvar verhuist van de nummer 10-positie naar een rol als linksbuiten.

Opstelling Ajax: Gorter, Klaiber, Schuurs, Blind, Baas; Regeer, Klaassen, Taylor; Banel, Rasmussen, Ünüvar.