Trainer zwaait direct de scepter en vlakt zowel Bazoer als Kluivert uit rekensom

Zaterdag, 9 juli 2022 om 11:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:21

Riechedly Bazoer en Justin Kluivert hoeven niet meer op een overstap naar Olympique Marseille te rekenen. Jorge Sampaoli, tot voor kort trainer van l'OM, wilde het duo graag toevoegen aan zijn selectie, maar de exit van de Argentijn heeft het clubbestuur al zijn sporen doen uitvlakken. President Pablo Longoria liet tijdens de presentatie van opvolger Igor Tudor weten zich volledig te schikken in de wensen van de nieuwe trainer.

Half juni kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano met het verrassende nieuws dat de entourage van Bazoer in gesprek was met Olympique Marseille. De middenvelder annex centrale verdediger liep onlangs uit zijn contract bij Vitesse en is derhalve nog altijd ransfervrij op te pikken door geïnteresseerde clubs. Diverse Italiaanse media voegden ook de naam van Kluivert toe aan de transfertrargets van Marseille. José Mourinho zou bij AS Roma geen plek hebben voor de 23-jarige aanvaller; Sampaoli zag wel degelijk heil in een samenwerking.

De 62-jarige oefenmeester miste echter ambitie bij zijn club en besloot op de eerste van juli ineens op te stappen. Tudor zit naar verluidt op een flink andere golflengte dan zijn voorganger, waardoor door de namen van Bazoer en Kluivert een pertinente streep kan. Het duo heeft over belangstelling echter niet te klagen. BILD schreef al over een naderend akkoord tussen Bazoer en Borussia Mönchengladbach; De Telegraaf voegde tal van geïnteresseerde clubs uit Griekenland en Turkije aan toe, waaronder Olympiacos en Kasimpasa. Kluivert zou op zijn beurt overwogen worden door West Ham United, aldus La Gazzetta dello Sport.

Het duo wordt zo een kans ontnomen om de Champions League in te gaan. Sampaoli leidde Marseille vorig seizoen op de slotdag van de competitie naar de tweede plek, waarmee directe kwalificatie voor het miljardenbal werd veiliggesteld. De club moest in de halve finale van de Conference League nog zijn meerdere erkennen in Feyenoord, dat over twee wedstrijden met 3-2 aan het langste eind trok.