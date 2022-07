‘Nieuwe Modric’ keert na mislukte avonturen terug in Kroatië

Alen Halilovic gaat aan de slag bij HNK Rijeka. Dat meldt de club woensdag via de officiële kanalen. Zo’n acht jaar geleden vertrok de inmiddels 26-jarige middenvelder voor vijf miljoen euro van Dinamo Zagreb naar Barcelona. Halilovic leek de wereld aan zijn voeten te hebben, maar kwam nergens echt uit de verf. In het seizoen 2019/20 speelde Halilovic op huurbasis in de Eredivisie bij sc Heerenveen.

Halilovic werd in september 2012 de jongste debutant aller tijden bij Dinamo Zagreb. Hij was toen 16 jaar en 101 dagen oud. Elf dagen later kroonde hij zich tot jongste doelpuntenmaker ooit voor Dinamo. Ook mocht hij op zijn zestiende al debuteren in het nationale elftal van Kroatië. Voordat hij naar Barcelona ging speelde Halilovic al 61 officiële wedstrijden voor Dinamo. In eigen land werd hij bestempeld als wonderkind en kreeg hij bijnamen als de ‘nieuwe Modric’. Bij Barcelona kwam dit er echter nooit uit.

Uiteindelijk speelde Halilovic slechts 28 minuten voor Barça in de Copa del Rey. Via Sporting Gijón, Hamburger SV, Las Palmas, AC Milan en Standard Luik kwam de Kroaat in 2019 terecht bij sc Heerenveen. Ook in Friesland veroverde hij nooit echt een plek in de basis, al liet hij bij vlagen zien nog steeds te kunnen voetballen. Halilovic kwam twintig officiële wedstrijden in actie voor Heerenveen en maakte daarin een doelpunt. Daarnaast gaf hij vier assists.

Na zijn periode bij Heerenveen besloot Milan in oktober 2020 om het contract van Halilovic te ontbinden. Een maand later dook hij op bij Birmingham City in de Championship, waar hij zeventien duels in actie kwam. In het afgelopen seizoen was Halilovic actief voor Reading. Nu houdt het voormalig wonderkind het voor gezien in het buitenland en keert hij terug in Kroatië. Bij Rijeka wil Halilovic zijn plezier in het voetbal terugvinden. Een goedkope gok voor de club, aangezien de middenvelder transfervrij was.