Luuk de Jong: ‘Kijk, het is ook een beetje onwetendheid van veel mensen’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 14:45 • Rian Rosendaal

Luuk de Jong kijkt ondanks de nodige kritiek met een goed gevoel terug op zijn jaar als speler van Barcelona. De aanwinst van PSV voelde de waardering van de supporters en trainer Ronald Koeman, die vorig jaar oktober werd ontslagen vanwege een serie teleurstellende resultaten. Dat hij vaak werd omschreven als een spits die niet geschikt is voor Barcelona gaat er bij De Jong niet in.

"Hoe was het om een soort cultheld te zijn in Barcelona?", vraagt Milan van Dongen namens ESPN aan De Jong, die moet lachen om die term. "Het gaf soms wel kippenvelmomentjes, moet ik zeggen", antwoordt de PSV-aanvaller. "Natuurlijk was de eerste seizoenshelft lastig, maar de hele situatie was lastig binnen de club. Dat was niet makkelijk, ook voor mezelf niet. Ik koos ervoor om te blijven en gewoon te blijven knokken, om er een mooi jaar van te maken bij Barcelona. En dat is denk ik heel goed gelukt. Als je tijdens de tweede seizoenshelft ging warmlopen, dan gingen de fans al je naam schreeuwen. Dat waren wel kippenvelmomentjes", aldus de dankbare De Jong.

Van Dongen geeft vervolgens aan dat hij de adoratie van de supporters persoonlijk meemaakte in de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. "Dat heb ik zelf denk ik ook afgedwongen", gaat De Jong verder. "Hoe ik me elke dag heb ingezet en nooit heb geklaagd, en altijd keihard ben blijven werken." Van Dongen benadrukt dat veel mensen twijfelden aan de kwaliteiten van de aanvaller, die gelijk met een duidelijk antwoord komt. "Kijk, het is ook een beetje onwetendheid van heel veel mensen. Koeman had gewoon een heel goed plan en dat heb ik bij het Nederlands elftal een paar keer laten zien onder hem. En dat was eigenlijk ook zijn plan natuurlijk."

"Door heel veel blessures waren alleen ik en Memphis Depay nog de twee aanvallers over en dan moest ik noodgedwongen ook spelen. Ik ben geen Barça-speler die ze gewend zijn, het was natuurlijk ook als plan-B bedoeld. En dat heb ik gelukkig in de tweede seizoenshelft wel kunnen laten zien", aldus De Jong, die tot drie keer toe matchwinner was voor Barcelona in LaLiga.