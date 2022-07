Oranje Leeuwinnen winnen uitzwaaiwedstrijd dankzij dubbelslag Miedema

Zaterdag, 2 juli 2022 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:07

De Oranje Leeuwinnen hebben zaterdagavond een moeizame oefenzege geboekt op Finland. Het team van coach Mark Parsons speelde verre van overtuigend, maar wist de uitzwaaiwedstrijd in De Grolsch Veste uiteindelijk naar zich toe te trekken dankzij goals Vivianne Miedema: 2-0. Voor de topscorer aller tijden van Oranje waren het alweer haar 93ste en 94ste goal in 111 interlands.

Miedema kreeg net als afgelopen dinsdag tijdens de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (3-0) een basisplaats van Parsons. De topscorer aller tijden kreeg daarmee de voorkeur boven Lineth Beerensteyn. Daniëlle van de Donk maakte haar rentree in de basis nadat ze tegen Wit-Rusland al haar eerste minuten maakte na een voetblessure.

Vivianne Miedema mag het strafschopgebied in lopen, wordt totaal niet aangepakt en schiet Oranje op voorsprong tegen Finland. Het is 1-0.#nedfin pic.twitter.com/jJ1QvpHkeU — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2022

Nederland wist in het eerste bedrijf niet te imponeren, maar kwam met een half uur op de klok wel op voorsprong dankzij Miedema. De topscorer van Oranje werd niet aangepakt, waarna ze het strafschopgebied kon binnenlopen en beheerst de 1-0 tegen de touwen schoot. De Oranje-supporters werden ook na rust niet op vlotlopende aanvallen getrakteerd. Opnieuw was het Miedema die het verschil voor de thuisploeg maakte. De spits stuurde Victoria Pelova de diepte in en kreeg de bal vervolgens op een presenteerblaadje terug om simpel raak te schieten: 2-0.

Het EK Vrouwenvoetbal vangt op 6 juli aan in Engeland.Titelhouder Nederland neemt het in poule C op tegen Zweden, Portugal en Zwitserland. De eerste poulewedstrijd spelen de Oranje Leeuwinnen op zaterdag 9 juli om 21.00 uur tegen Zweden.