Piepjong PSV vergeet geniale flits van Noni Madueke te bekronen

Zaterdag, 2 juli 2022 om 17:08 • Tom Rofekamp

PSV heeft de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge in winst omgezet. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij (die in totaaltweeëntwintig spelers in actie liet komen) kwam amper in de problemen, maar verspeelde in de slotminuten toch de zege: 2-2. Noni Madueke maakte voor rust op knappe wijze de openingstreffer en Mathijs Tielemans verzorgde in het tweede bedrijf, toen er elf nieuwe en voornamelijk jonge spelers in waren gekomen, de tweede goal. Kevin Denkey was verantwoordelijk voor de treffers van Brugse makelij.

Van Nistelrooij koos in de tweede oefenwedstrijd van PSV tijdens deze voorbereiding voor nieuweling Ki-Jana Hoever als rechtsback. Dat betekende het officieuze basisdebuut voor de van Wolverhampton Wanderers afkomstige verdediger. Walter Benítez verdedigde, net als tegen BW Lohne, het doel en hield Joël Drommel daarmee op de bank. Overige nieuwelingen als Xavi Simons en Luuk de Jong volgen vooralsnog een individueel programma en waren dus niet van de partij op De Herdgang.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De openingsfase van de wedstrijd was voor Cercle, dat vorig jaar tiende werd in de Belgische competitie. De eerste twee kansjes waren dan ook van Brugse kant, maar het openingsdoelpunt viel alsnog aan de andere zijde. Na een fraaie actie in het strafschopgebied van Cercle wurmde Madueke zich langs een paar verdedigers en prikte de bal onder de uitkomende doelman door: 1-0. Met die goal op zak hield PSV de controle, zonder voor rust nogmaals te scoren.

In de pauze bracht Van Nistelrooij elf nieuwe spelers en werd het elftal er een stuk jonger op. Dat leidde na tien minuten in de tweede helft bijna tot een tegentreffer toen er balverlies werd geleden op het middenveld, maar Cercle strafte die fout niet af. PSV sloeg even later zelf wel toe. Tielemans bedacht zich geen moment toen hij de bal voor zijn voeten vond na een goede actie van Johan Bakayoko en ramde de 2-0 overtuigend tegen de touwen.

De nul houden lukte PSV echter niet. Twintig minuten voor tijd ontsnapte Denkey aan de aandacht van de jonge Brabantse defensie en prikte de bal langs Drommel, die kansloos was. De goalie moest in de slotfase zelfs nog de 2-2 toestaan, die wederom van de voeten van Denkey kwam. De volgende oefenwedstrijd van PSV staat gepland op zaterdag 9 juli om 15.30 uur. Dan spelen de Eindhovenaren tegen Arminia Bielefeld.

Opstelling PSV in de eerste helft: Benítez; Hoever, Luckassen, Obispo, Max; Van Ginkel, Saïbari, Ledezma; Madueke, Vertessen, Antonisse.

Opstelling PSV in de tweede helft: Drommel; Sambo, Kreekels, Vos, Oppegard; Doudah, Tielemans, Nassoh; Bakayoko, Colyn, Sealy.