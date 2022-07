Sevilla verwijdert snel zijn artikel, maar Luuk de Jong gaat naar PSV

Vrijdag, 1 juli 2022 om 20:02 • Laatste update: 20:29

Sevilla heeft vrijdagavond op de eigen website melding gemaakt van een principe-akkoord met PSV over de transfer van Luuk de Jong, maar is daar snel weer op teruggekomen. Het bericht stond enkele minuten op de site, voordat het weer werd verwijderd. Er zijn echter de nodige screenshots gemaakt. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigde kort daarna dat De Jong inderdaad naar PSV komt. De aanvaller wordt zaterdag al op De Herdgang wordt verwacht.

'Principe-overeenkomst met PSV Eindhoven over de transfer van Luuk de Jong', zo viel er te lezen boven het artikel. Wie nu het artikel van de clubkanalen van Sevilla wil lezen, krijgt een foutmelding te zien. Dat betekent dat het bericht over het principe-akkoord met PSV over een transfer van De Jong naar Eindhoven wel online gestaan heeft, maar weer verwijderd is. Het is niet duidelijk waarom de Spanjaarden het bericht van de site gehaald hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijdt echter geen twijfel dat de lange spits op weg terug naar het Philips Stadion is. Het verwijderen van het bericht is waarschijnlijk een voorbode op een bevestiging van de deal tussen PSV en Sevilla en eerder op vrijdag zei algemeen directeur Marcel Brands al dat hij snel witte rook hoopte te zien. "Ik hoop dat er beweging komt, maar volgende week weten we zeker of hij komt. En anders zullen we moeten doorschakelen."

De Jong beleefde eerder zeer succesvolle jaren bij PSV. De Achterhoeker werd in de zomer van 2014 voor ruim vijf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en maakte in de vijf jaar die daarop volgden bijna honderd competitiedoelpunten voor de Eindhovenaren. Eerder speelde de lange spits in Nederland ook voor De Graafschap en FC Twente. Bij die laatste club was hij voornamelijk in het seizoen 2011/2012 op schot: toen noteerde hij 25 goals in de Eredivisie.

Na zijn vertrek in 2019 bij PSV trok De Jong naar Sevilla, waar hij zijn Nederlandse moyennes niet meer kon aantikken. Toch schreef hij geschiedenis in Andalusië door met twee goals aan de basis te staan van de gewonnen Europa League-finale in 2020 tegen Internazionale (3-2). Het afgelopen seizoen werd De Jong verhuurd aan Barcelona, waar hij onder Ronald Koeman en later Xavi kwam te spelen. De targetman verwierf faam in Camp Nou door als invaller vaak met het hoofd te scoren en hoopt dat nu bij PSV weer wat vaker te kunnen laten zien.