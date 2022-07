Grondleggers van Milanees succes zetten op de valreep nieuwe handtekening

Vrijdag, 1 juli 2022 om 07:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:04

Paolo Maldini en Ricky Massara hebben enkele uren voor het verstrijken van hun contract hun handtekeningen gezet onder een nieuwe verbintenis. Het was al bekend dat het bestuurlijke duo mikte op een langer verblijf in het San Siro, maar witte rook bleef vooralsnog uit. Met de twee directeuren wist Milan zich de afgelopen drie seizoenen op te werken van kandidaat vcor Champions League-kwalificatie in de Serie A naar daadwerkelijk winnaar van de scudetto.

In Italië was het al publiek geheim dat Maldini (technisch directeur) en Massara (sportief directeur) hun dienstverband bij Milan wilden voortzetten. De twee verlangden een grotere rol, die ze nu naar alle waarschijnlijkheid vergeven is. Maldini en Massara hebben voor twee jaar bijgetekend, met optie op een derde jaar. "Het is gelukt, we hebben op het laatste moment verlengd", werd eerstgenoemde geciteerd door Italiaanse media na het zetten van de krabbels. "We zijn blij om hier te zijn en zijn van plan heel veel prijzen te gaan winnen in de toekomst. Hoe Milan komend seizoen gaat presteren? We zijn een beetje laat op stoom gekomen (op de transfermarkt, red.), maar dat gaan we goedmaken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het technisch hart van de landskampioen moet de eerste ingaande transfer nog rondkrijgen, maar er zingen al talloze namen rond in het San Siro. Divock Origi wordt zo goed als zeker transfervrij binnengehaald bij Liverpool, terwijl Marco Asensio (Real Madrid), Hakim Ziyech (Chelsea), Charles De Ketelaere en Noa Lang (Club Brugge) tevens hoog op het lijstje staan. Ook staat Zlatan Ibrahimovic op het punt om zijn aflopende contract te verlengen en wordt de huurovereenkomst van Alessandro Florenzi naar verluidt omgezet in een definitieve transfer. Daartegenover staat onder meer de transfervrije uittocht van sterkhouder Franck Kessié en Alessio Romagnoli.

Maldini en Massara zijn sinds juni 2019 actief in hun huidige functie. Het duo wordt met name geprezen vanwege de aankopen die Milan afgelopen seizoen voor het eerst in elf jaar de landstitel bezorgde. Naast Kessié werden onder meer Rafael Leão, Theo Hernández, Fikayo Tomori, Olivier Giroud en Mike Maignan naar de club gehaald door Maldini en rechterhand Massara. Maignan werd afgelopen seizoen tot beste doelman van de Serie A verkozen, terwijl Leão de titel van beste speler in de wacht sleepte.