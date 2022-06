PSV doet opnieuw zaken met Midtjylland; optie tot koop bedongen

Donderdag, 30 juni 2022 om 18:18 • Wessel Antes • Laatste update: 18:17

PSV huurt August Priske Flyger aankomend seizoen opnieuw van FC Midtjylland. Dat maakt de club donderdagmiddag officieel bekend via de website. De 18-jarige spits speelde in het afgelopen seizoen dertien duels voor Jong PSV, waarin hij een keer het net vond. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft PSV na dit seizoen een optie tot koop.

Eind mei meldde de krant dat PSV Priske Flyger direct voor meerdere seizoenen wilde vastleggen. Dat is nu dus niet het geval. Priske Flyger promoveerde halverwege het afgelopen seizoen van de Onder 18 van de Eindhovenaren naar Jong PSV. Bij zijn competitiedebuut voor het beloftenelftal wist hij direct te scoren tegen Almere City (5-1 winst). In de twaalf duels daarna wist hij het net niet te vinden.

Bij Jong PSV heeft de Deen concurrentie van Fodé Fofana. Fofana staat binnen de jeugdopleiding van PSV bekend als een groot talent. In het afgelopen seizoen debuteerde hij onder Roger Schmidt voor het eerste elftal. Maximiliano Romero, die ook regelmatig in de punt verscheen, is inmiddels vertrokken naar zijn thuisland Argentinië. Hij gaat op huurbasis voor Racing Club spelen en verlengde zijn contract tot medio 2024.

Elfrink meldt in zijn Tweet over Pryske Flyger dat PSV ook bezig is met een langer verblijf van Simon Colyn. De 20-jarige Canadees werd in het afgelopen seizoen gehuurd van Vancouver Whitecaps FC uit de MLS. Colyn kwam in het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie 28 keer uit voor Jong PSV. Daarin wist hij vijf keer te scoren en drie assists te geven. Beide spelers zullen komend seizoen in eerste instantie opnieuw aansluiten bij Jong PSV.