Leeuwinnen gaan na flaters van Spitse en Van Veenendaal keihard af

Vrijdag, 24 juni 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond een gigantische oefennederlaag moeten incasseren op bezoek bij Engeland. Nederland begon met een openingsdoelpunt van Lieke Martens goed, maar werd daarna compleet weggespeeld. Sherida Spitse miste in haar tweehonderdste wedstrijd voor het nationale elftal een penalty, waarna de Engelsen aan de overzijde direct het uiteindelijk winnende doelpunt maakten. Sari van Veenendaal maakte het met een blunder onder de lat nog erger: 5-1 eindstand. Nederland speelt over vier dagen de veelbesproken WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, die aanvankelijk werd geweigerd door de KNVB. In juli begint voor Oranje het EK.

Het was op Elland Road in Leeds voor beide coaches een bijzondere oefeninterland. Voor Mark Parsons van Oranje was het zijn eerste optreden als bondscoach in zijn geboorteland, terwijl het voor Sabrina Wiegman de eerste keer was dat ze tégen het Nederlands vrouwenelftal uitkwam. Wiegman leidde de Leeuwinnen tussen 2017 en 2021 naar winst van het Europees kampioenschap en een finaleplek op het WK.

Ai, er gaat veel mis bij Oranje. Een uitgelezen mogelijk om op voorsprong te komen, maar Spitse mist de strafschop. En meteen daarna is het aan de andere kant wel raak: 2-1 #ENGNED pic.twitter.com/QGrFLnIB7l — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 24, 2022

Lieke Martens startte in de basis bij Oranje, waar all-time topscorer Vivianne Miedema na ruim een uur spelen inviel. Nederland begon sterk aan de wedstrijd en kwam na 22 minuten verdiend op voorsprong, toen Martens een hoekschop van jubilaris Spitse binnen kopte. Engeland knokte zich tien minuten later terug via Lucia Bronze, die de bal volledig verkeerd raakte bij het geven van een voorzet. Tot haar eigen verbazing zag Bronze hoe de bal bij de tweede paal over Van Veenendaal heen binnen plofte: 1-1.

Bij Oranje keerde in de rust Daniëlle van de Donk terug van een zware voetblessure, die ze in november opliep tegen Tsjechië. De nummer 10 versierde direct een penalty in duel met Alex Greenwood, die Van de Donk hard raakte bij een tackle. Vanaf dat moment ging alles mis voor de Leeuwinnen. Spitse hielp de strafschop om zeep door op de paal te mikken, waarna Engeland in de tegenaanval direct 2-1 maakte. De treffer kwam op naam van Bethany Mead, die een goede voorzet vanaf links binnengleed.

3-1! Sari van Veenendaal zit mis bij een toch houdbare bal #ENGNED pic.twitter.com/3rjyV7iVwe — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 24, 2022

Het werd daarna nog veel erger voor Oranje, dat in de eindfase overlopen werd door Engeland. Ella Ann Toone kon na 72 minuten de 3-1 vieren toen Van Veenendaal hopeloos onder een slap schot van haar door dook. Twee minuten later kregen we weifelende Leeuwinnen de bal niet uit de eigen zestienmeter, waarna Lauren Hemp genadeloos binnen volleerde: 4-1. De druk van Engeland hield aan en in de laatste minuut maakte Mead er 5-1 van, door de bal in het drukke strafschopgebied op te pikken en hard binnen te jagen. Engeland kwam dicht bij nummer zes, maar Mead raakte bij een nieuwe doorbraak de lat.