Ajax ziet na Rijkhoff wederom talentvolle speler naar Dortmund vertrekken

Vrijdag, 24 juni 2022 om 14:18 • Wessel Antes • Laatste update: 14:26

Prince Aning vertrekt bij Ajax en kiest ervoor zich verder te ontwikkelen bij Borussia Dortmund. De achttienjarige linksback tekent een vierjarig contract in Noordrijn-Westfalen. Aning had de keuze om zijn contract te verlengen in Amsterdam, maar kiest voor een traject bij die Borussen. Volgens Voetbal International maakt de deal deel uit van de transfer van Sébastien Haller.

Aning sloot zich al op achtjarige leeftijd aan bij Ajax, vanuit de jeugd van OSV Amsterdam. De Nederlander met Ghanese roots doorliep vele jeugdelftallen in zijn geboortestad. In het afgelopen seizoen speelde hij in de Onder 18 bij Ajax. Ook debuteerde hij voor het Nederlands elftal in die leeftijdscategorie. In Dortmund zal Aning zijn wedstrijden in het komende seizoen spelen voor Borussia Onder -23, dat uitkomt op het derde hoogste niveau van Duitsland. Daar zal hij samen gaan spelen met Valentino Vermeulen, die transfervrij overkwam van FC Eindhoven.

Wel zal Aning tijdens de voorbereiding eerst aansluiten bij de hoofdmacht van Dortmund. Het is de bedoeling dat hij ook gedurende het seizoen gaat meetrainen bij het eerste elftal van de club. Op zijn positie heeft hij met Raphaël Guerreiro en Nico Schulz twee geduchte concurrenten boven zich. Met Marcel Schmelzer, wiens contract afloopt, vertrekt er deze zomer wel een ware clublegende op de linkerflank. Schmelzer speelde 366 officiële wedstrijden voor de club.

Aning is niet het eerste talent dat Ajax in de afgelopen seizoenen verruilde voor een contract bij Borussia Dortmund. In januari 2021 maakte Julian Rijkhoff deze overstap. In de media werd dit zwaar opgepakt. In gesprek met het Noordhollands Dagblad onderbouwde zijn zaakwaarnemer Richard Stricker deze veelbesproken keuze. “Ik ben ook een voorstander van niet te vroeg naar het buitenland gaan, maar uiteindelijk kwam deze uitdaging en heeft hij er zelf voor gekozen. We hebben de droom uitgesproken dat hij via deze weg het profvoetbal gaat halen. Die gaan we waarmaken.”