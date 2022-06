Oude bekende uit de Eredivisie pakt droomtransfer naar Premier League

Vrijdag, 24 juni 2022 om 13:26 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:40

Taiwo Awoniyi speelt aankomend seizoen voor Nottingham Forest. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano komt de aanvaller voor een bedrag van om en nabij de zestien miljoen euro naar de promovendus. Awoniyi is geen onbekende in Nederland. De Nigeriaan speelde namelijk in 2016 een seizoen op huurbasis bij NEC. Ook haalt de promovendus met Dean Henderson een doelman van formaat binnen.

Awoniyi kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor 1. FC Union Berlin. Afgelopen jaargang speelde hij 31 wedstrijden voor de club, waarin hij 15 keer wist te scoren. Bij zijn eerste seizoen in Duitse dienst speelde hij nog op huurbasis, maar in 2021 werd hij voor 6,5 miljoen euro definitief overgenomen van Liverpool. Awoniyi stond vanaf 2015 onder contract bij the Reds, maar speelde geen enkel duel in de hoofdmacht van de club. De 24-jarig spits werd talloze keren verhuurd door Liverpool, waaronder een seizoen aan NEC. In de Eredivisie maakte Awoniyi twee doelpunten in achttien wedstrijden.

Naast Awoniyi heeft Nottingham Forest ook de tweede versterking binnen. Volgens The Athletic maakt Henderson op huurbasis de overstap van Manchester United. De sluitpost speelde de afgelopen seizoenen tweede viool achter David de Gea, nadat hij in 2019 op huurbasis veel indruk maakte bij Sheffield United en bij zijn terugkeer serieus leek mee te gaan dingen om een plek onder de lat. Vorig jaar zomer werd de Engelsman nog gelinkt aan een overstap naar Ajax.

Afgelopen seizoen wist Nottingham Forest na 23 jaar afwezigheid weer terug te kere op het hoogste niveau. De tweevoudig winnaar van de Europa Cup I wist samen met Bournemouth en Fulham promotie naar de Premier League veilig te stellen. Nottingham Forest moest dit doen via de play-offs. Uiteindelijk werd Huddersfield Town op Wembley met 0-1 verslagen, waardoor de club aankomend seizoen actief is op het hoogste Engelse niveau.