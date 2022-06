De Guzman junior ruilt Feyenoord in voor PSV en noemt grote voorbeeld

Donderdag, 23 juni 2022 om 18:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:02

Jaden de Guzman maakt niet langer deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. De vijftienjarige zoon van voormalig Feyenoorder Jonathan de Guzman (foto) heeft donderdag een driejarig contract getekend bij PSV, zo maakt de Eindhovense club wereldkundig. De Guzman junior sluit in eerste instantie aan bij PSV Onder 16. De piepjonge middenvelder komt daarnaast uit voor Oranje Onder 15.

De kersverse aanwinst van de PSV Academy stelt zichzelf donderdag kort voor op de social media-kanalen van zijn nieuwe werkgever: "Ik kijk op naar Georginio Wijnaldum (die voor zowel Feyenoord als PSV speelde, red.), want ik vind dat hij een zelfde type speler is. Ik heb voor PSV gekozen, want ik vind dat ze een goed plan hebben gemaakt. En dat ze me ver kunnen brengen", aldus de middenvelder. Feyenoord Youth Watcher meldde onlangs al dat De Guzman junior voor PSV kiest omdat hij bij Feyenoord nog geen profcontract kan tekenen. Met de overstap is naar verluidt 150.000 euro gemoeid. Mik Akkermans koos onlangs voor de omgekeerde stap van PSV naar Feyenoord, dat een recordbedrag van 90.000 euro neerlegde voor een dertienjarige speler.

PSV meldt donderdag voorts dat Manuel Bahaty zijn loopbaan vervolgt in Eindhoven. De pas veertienjarige aanvaller zette in het bijzijn van hoofd opleidingen Ernst Faber zijn handtekening onder een contract tot medio 2025. Bahaty is afkomstig van FC Den Bosch Onder 15, dat afgelopen seizoen het kampioenschap en de beker in de wacht sleepte. In de finale tegen ADO Den Haag tekende hij voor een van de drie doelpunten van Den Bosch.