Voormalig Barcelona-verdediger moet volgende aanwinst van PSV worden

Woensdag, 22 juni 2022 om 15:58 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:53

PSV is geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaan Marlon, meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De centrumverdediger speelt op dit moment nog voor Shakhtar Donetsk en kan rekenen op interesse van meerdere clubs. PSV meldde zich al eerder bij de Oekraïense club voor de eveneens Braziliaanse rechtsback Dodo. Hij bleek echter met een vraagprijs van twintig miljoen euro onhaalbaar.

Marlon begon zijn carrière in zijn geboorteland bij Fluminense en werd in 2016 overgenomen door Barcelona. De Braziliaan kwam uiteindelijk tot twee duels in de hoofdmacht van de Catalanen. In de zomer van 2018 werd Marlon na uitleenbeurten aan OGC Nice en Fluminense definitief verkocht. Sassuolo betaalde twaalf miljoen voor de diensten van de 26-jarige stopper. Na drie jaar in de Serie A nam Shakhtar Donetsk Marlon voor hetzelfde bedrag over.

PSV Eindhoven are in talks to sign Brazilian centre back Marlon from Shakhtar Donetsk. Negotiations on the potential formula, while also other clubs are interested. ???? #PSV Van Nistelrooy could be a factor in player’s decision. Talks on. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022

PSV is bezig met een drukke transferzomer. Eerder werd met Boy Waterman en Walter Benítez het keepersgilde al versterkt en ook Ki-Jana Hoever is volgens verschillende bronnen onderweg naar de Eindhovenaren. Volgens Romano moet Marlon dus de volgende aanwinst worden en zijn de clubs nu in onderhandeling over de aard van de transfer. Ruud van Nistelrooij zou volgens de Italiaanse transfermarktexpert ook een belangrijke rol kunnen spelen in het binnenhalen van de Braziliaan.