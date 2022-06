Huiberts vliegt naar Milaan voor verrassing van afgelopen Eredivisie-seizoen

Dinsdag, 21 juni 2022 om 12:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:10

AZ wil Jens Odgaard behouden voor de Eredivisie. De spits van Sassuolo, die afgelopen jaar door de Italiaanse club werd uitgeleend aan RKC Waalwijk, moet komend seizoen opnieuw op de Nederlandse velden te bewonderen zijn, meldt het Deense BT. De Alkmaarders zouden zelfs al een bod hebben uitgebracht. Odgaard ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Sassuolo. Ik Neroverdi verlangt naar verluidt zo'n vier miljoen euro voor de aanvalsleider.

Odgaard wist zich afgelopen seizoen in de kijker te spelen bij verschillende clubs. De aanvaller maakte indruk bij RKC Waalwijk door in dertig Eredivisie-wedstrijden acht keer het net te vinden. In totaal kwam hij tot elf treffers in Brabantse dienst, daar hij ook drie keer scoorde in de strijd om de TOTO KNVB Beker. Het is niet voor het eerst dat Odgaard op de radar bij AZ verschijnt. Afgelopen februari zaten de Alkmaarders al op de tribune voor de spits. Ook FC Utrecht en FC Groningen toonden in het verleden interesse.

Om Odgaard los te weken zal AZ om de tafel moeten met Sassuolo. BT weet dat de Italiaanse club zo'n dertig miljoen Deense kronen (omgerekend vier miljoen euro) verlangt. Naast RKC droeg Odgaard in Nederland ook al het shirt van Heerenveen, dat hem in het seizoen 2019/20 leende van Sassuolo. AZ heeft met Peter Vindahl al een Deen in de gelederen en hoopt dat de doelman een goed woordje kan doen richting zijn landgenoot. Volgens bovengenoemd medium vinden de onderhandelingen plaats in Milaan.

Odgaard moet de derde zomeraanwinst worden van AZ, dat zich eerder al verzekerde van de komst van Mees de Wit en Mayckel Lahdo. Laatstgenoemde is transfervrij overgenomen van Hammarby IF, terwijl De Wit is overgekomen van PEC Zwolle. De linkervleugelverdediger – die ook als linkshalf en linksbuiten uit de voeten kan, heeft een contract getekend tot medio 2027. Odgaard moet vermoedelijk als tweede spits gaan fungeren achter Vangelis Pavlidis. De Griek was afgelopen seizoen na een stroeve start goed voor achttien treffers in de Eredivisie.