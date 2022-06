Go Ahead Eagles versterkt zich met centrumverdediger uit LaLiga

Zaterdag, 18 juni 2022

José Fontán speelt komend seizoen op huurbasis voor Go Ahead Eagles, zo maakt de club zaterdagavond bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige centrumverdediger komt over van Celta de Vigo en sluit zondag direct aan bij de eerste training van het seizoen. Mede door de gesprekken met ploeggenoot Renato Tapia is Fontán geïnteresseerd geraakt in de Eredivisie.

De afgelopen twee seizoenen kwam Fontán in totaal tot 918 speelminuten in 23 competitiewedstrijden in LaLiga. Daarnaast maakte de verdediger zijn opwachting in drie duels met Jong Spanje. Waar Fontán in het seizoen 2020/21 nog diverse keren kon rekenen op een basisplek bij Celta, moest hij afgelopen voetbaljaargang veelal genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Go Ahead is Fontán, naast Iñigo Córdoba en Marc Cardona, de derde Spanjaard in de selectie en wordt hij de opvolger van de vertrokken huurling Joris Kramer.

“In het seizoen 2020/2021 maakte ik mijn officiële debuut voor Celta de Vigo, thuis tegen Barcelona”, laat Fontán weten via de clubsite. “Helaas was dat nog zonder publiek vanwege de coronacrisis. Ik heb vanaf mijn elfde in de jeugdopleiding van Celta de Vigo gespeeld, dus dan is het natuurlijk fantastisch om uiteindelijk je debuut voor het eerste elftal te mogen maken. Gedurende dat seizoen mocht ik ook een aantal wedstrijden op rij in de basis starten, maar aan het begin van het afgelopen seizoen kregen we echter een nieuwe trainer. Hij gaf helaas de voorkeur aan een ervaren speler op mijn positie.”

Hoewel Fontán twee landgenoten bij zijn nieuwe club tegenkomt, heeft hij voorafgaand aan het akkoord met Go Ahead geen informatie bij hen ingewonnen. “Nee, ik heb Marc en Iñigo vooraf niet om advies gevraagd. Wel heb ik met Renato Tapia, mijn ploeggenoot bij Celta de Vigo, gesproken over Go Ahead Eagles. Hij was positief over de Nederlandse competitie en over René Hake, met wie hij eerder heeft samengewerkt.”

Ook technisch directeur Paul Bosvelt kijkt erg uit naar de komst van de kersverse aanwinst. “Vooral in balbezit - maar zeker ook verdedigend - is hij sterk. Het is een ambitieuze speler die graag in competitieverband meer minuten wil maken om een volgende stap te zetten in zijn carrière. Voor ons is het een mooie gelegenheid om hem dat podium te bieden”, aldus Bosvelt, die de Spanjaard omschrijft als een allround linksbenige centrale verdediger.