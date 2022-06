KNVB maakt eerste speeldag conceptprogramma bekend: Ajax en Feyenoord uit

Dinsdag, 14 juni 2022 om 16:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:07

De KNVB heeft dinsdagmiddag de eerste speeldag van het nieuwe conceptprogramma in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. Het seizoen 2022/23 gaat op vrijdag 5 augustus van start met een thuiswedstrijd voor sc Heerenveen tegen Sparta Rotterdam. Ajax gaat een dag later op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord naar Vitesse moet op zondag. PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen promovendus FC Emmen. In de Keuken Kampioen Divisie staan Heracles Almelo en ADO Den Haag op de eerste speeldag tegenover elkaar.

Opvallend genoeg spelen alle gepromoveerde clubs op de eerste speeldag een uitwedstrijd. Naast FC Emmen spelen ook FC Volendam en Excelsior buitenshuis. Volendam gaat op zondag 7 augustus op bezoek bij FC Groningen, terwijl Excelsior een dag eerder aantreedt in Leeuwarden tegen SC Cambuur. De eerste speelronde wordt op zondagavond afgesloten door AZ en Go Ahead Eagles in het AFAS Stadion. Vitesse - Feyenoord is het duel dat het meest in het oog springt.

??? ???????????????????? ?? van de @eredivisie en @1e_Divisie seizoen 2022/’23 is bekend! ?? Het volledige conceptprogramma wordt morgenochtend gepresenteerd. pic.twitter.com/V3vZyBeDeQ — KNVB (@KNVB) June 14, 2022

De bekendmaking is slechts een voorproefje van de KNVB. Woensdagochtend wordt het volledige conceptprogramma van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gepresenteerd. Ook daarna kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht in het schema. Het seizoen 2022/23 wordt in november tijdelijk onderbroken. Op 21 november start namelijk het WK in Qatar. Het mondiale eindtoernooi duurt tot 18 december, waardoor het betaald voetbal in Nederland begin januari pas weer wordt hervat. De eerste seizoenshelft eindigt in het weekend van vrijdag 11 november.

Ook de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie is bekendgemaakt. In Almelo staan met Heracles en ADO Den Haag meteen twee zwaargewichten tegenover elkaar. Ook het affiche tussen PEC Zwolle en De Graafschap (zondag 7 augustus) valt op. Met Willem II - Jong PSV, NAC Breda - Helmond Sport en FC Den Bosch staan er drie Brabantse derby's op het programma tijdens de eerste speelronde. De Keuken Kampioen Divisie is met drie degradanten flink versterkt komend seizoen. Zowel Heracles, PEC Zwolle als Willem II zakte af naar het tweede niveau.