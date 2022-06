Zwitsers na nederlaag tegen Spanje verbaasd door Gözübüyük en Makkelie

Donderdag, 9 juni 2022 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:08

Spanje heeft voor het eerst in de huidige editie van de Nations League een overwinning geboekt. Op bezoek bij Zwitserland was de ploeg van bondscoach Luis Enrique nipt te sterk: 0-1. In de dertiende speelminuut verzorgde Pablo Sarabia de enige treffer van de wedstrijd. In de voorgaande duels in Groep 2 speelden de Spanjaarden gelijk tegen Portugal (1-1) en Tsjechië (2-2). Het duel stond onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük, die assistentie kreeg van VAR Danny Makkelie. Het duo nam enkele controversiële beslissingen die in het verkeerde keelgat schoten bij het thuisland.

Luis Enrique stuurde zijn elftal in een 4-3-3-formatie het veld in. Ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië wijzigde de keuzeheer la Roja op liefst negen plekken. Onder de lat bleef Unai Simón staan, terwijl Pablo Sarabia eveneens in de basis stond. De Zwitsers, die afgelopen zondag nog met 4-0 onderuit gingen op bezoek bij Portugal, verschenen ook met een fors gewijzigde elftal aan de aftrap. De wedstrijd in het Stade de Genève leek voor de neutrale toeschouwer een lust voor het oog te worden, daar de score reeds in de dertiende speelminuut werd geopend.

España! ? Randje buitenspel (?), maar hij telt! Spanje opent via Pablo Sarabia de score tegen Zwitserland ??#ZiggoSport #NationsLeague #SUIESP pic.twitter.com/DKuivhg7tj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 9, 2022

Ferran Torres profiteerde maximaal van het slordige uitverdedigen van Zwitserland en stuurde Marcos Llorente het zestienmetergebied in. De middenvelder bereikte met een teruglegbal Sarabia, die van dichtbij kon afronden: 0-1. Het leek zoals gezegd het startsein van een enerverende wedstrijd, maar de amusementswaarde in Genève nam spoedig af. Gavi toonde nog enkele keren zijn klasse en Spanje bleef ook in het tweede bedrijf de bovenliggende partij; een tweede treffer werd echter niet meer genoteerd.

Gözübüyük kon na afloop overigens niet rekenen op lovende kritieken van de Zwitsers. De arbiter besloot om Zwitserland geen corner meer toe te kennen in de slotfase en het duel prompt af te fluiten. Bovendien wuifde de scheidsrechter in de zevende speelminuut het appel voor hands weg na een vermeende touché van Pau Torres.