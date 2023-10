â€˜Zwaar teleurgesteldeâ€™ Luis Enrique drijft de spot met Franse journaille

‘Zwaar teleurgestelde’ Luis Enrique drijft de spot met Franse journaille

Zondag, 29 oktober 2023 om 08:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:53

Luis Enrique heeft zaterdagmiddag een plaagstoot uitgedeeld richting het Franse journaille. De coach van Paris Saint-Germain zag tot zijn eigen verbazing slechts een klein plukje journalisten afkomen op de afsluitende persconferentie voor het duel met Stade Brest en kon het niet laten om hen op ludieke wijze te bespotten.

Paris Saint-Germain lijkt na een wisselvallige start van het seizoen eindelijk zijn goede vorm te hebben gevonden. Van de laatste vier competitiewedstrijden werden er drie gewonnen (één gelijk) en in de Champions League werd AC Milan met een 3-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

Desondanks neemt de interesse in het elftal van Enrique af, zo merkte de Spanjaard zaterdag tijdens de persconferentie. Tot zijn eigen verbazing had slechts een klein groepje journalisten de moeite genomen om af te reizen naar het Parc des Princes voor het persmoment voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Stade Brest.

Met een ogenschijnlijk ondeugende blik reageerde Enrique op de magere opkomst. "Mijn God, dit zijn de enige journalisten die nog over zijn. Wat is dit allemaal? Wat zielig! Ik dacht dat Franse journalisten harder waren", zei hij. De opmerking van Enrique kon op hoongelach rekenen bij de aanwezige journalisten.

Enrique, die niet altijd in goede harmonie leeft met de Franse media, benadrukte tijdens de persconferentie het belang van de recente overwinningen op Milan, Stade Rennes en RC Strasbourg. De Spaanse coach merkte op dat zijn ploeg zichtbaar vertrouwen heeft getankt.

PSG staat na negen wedstrijden op de derde plek in de Ligue 1. Bij een overwinning op Brest wipt de ploeg van Enrique (tijdelijk) over AS Monaco heen. De Monegasken, die eveneens negen keer in actie kwamen, gaan later op de dag op bezoek bij Lille OSC. OGC Nice is de trotse koploper in de Ligue 1.