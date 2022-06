Quincy Promes in verweer: ‘De wedstrijd wordt beslist bij laatste fluitsignaal’

Donderdag, 9 juni 2022 om 17:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:31

Quincy Promes gaat in beroep tegen de straf die de civiele rechtbank in Amsterdam woensdag tegen hem uitsprak, zo meldt zijn advocaat Arjen Paardekooper aan Shownieuws. De aanvaller van Spartak Moskou werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding vanwege het steekincident dat plaatsvond op een familiefeest in de zomer van 2020. Promes stak zijn neef, die vervolgens naar de civiele rechter stapte.

Promes laat het er echter niet bij zitten en tekent hoger beroep aan. "De wedstrijd wordt beslist bij het laatste fluitsignaal, zei een wijs man ooit", vertelt Paardekooper. De civiele rechtbank erkende woensdag met het opleggen van een schadevergoeding dat Promes schuldig is, maar de hoogte van het te betalen bedrag moet hoe dan ook nog bepaald worden. Bovendien moet de dertigjarige buitenspeler de proceskosten betalen. Hoe lang het duurt voordat de rechter zich uitspreekt over de hoogte van de compensatie, is niet bekend.

“De civiele rechtbank heeft vandaag feitelijk vastgesteld dat Promes mijn cliënt heeft gestoken en dat dit een onrechtmatige daad oplevert waarvan hij de schade moet vergoeden”, vertelde Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer in RTL Boulevard. Zijn cliënt, de neef van Promes, spande een civiele zaak aan nadat hij er niet in slaagde om met Promes tot een akkoord te komen over een vergoeding buiten de rechter om. ‘Via de koninklijke weg’ kwamen de partijen er niet uit, waarna het slachtoffer besloot om aangifte te doen. Ook het strafproces, dat losstaat van de civiele procedure, loopt nog.