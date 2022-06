Jong Oranje plaatst zich zonder te spelen plotseling voor EK 2023

Woensdag, 8 juni 2022 om 20:37 • Mart van Mourik

Jong Oranje heeft zich woensdagavond geplaatst voor het EK Onder 21 in 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi eindigt zonder zelf in actie te komen bovenaan in Groep E van de kwalificatiereeks dankzij onverwacht puntenverlies van Jong Zwitserland op bezoek bij Jong Moldavië: 1-1. Door de puntendeling is Nederland, dat 23 punten verzamelde in 9 duels, niet meer te achterhalen voor de reeds uitgespeelde Zwitsers (23 uit 10).

Afgelopen vrijdag was Oranje nog veel te sterk voor Moldavië, dat in Chisinau met 0-3 verslagen werd. Zwitserland wist dat woensdagavond ook een zege geboekt moest worden om bij Nederland in het spoor te blijven, maar de ploeg van bondscoach Mauro Lustrinelli slaagde daar niet in. In de vijfde minuut kwamen de bezoekers na een benutte strafschop van Kastriot Imeri op een 0-1 voorsprong, die een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd uit handen werd gegeven. Vladislav Blanuta verzorgde namens Moldavië de verrassende gelijkmaker. In de slotfase slaagden de Zwitsers er niet meer in om tot scoren te komen, waardoor men moet hopen om zich als beste nummer twee te plaatsen voor het EK.

Dinsdagavond wist Jong Oranje al een grote zege te boeken op Jong Gibraltar. In het Almeerse Yanmar Stadion was het team van Van de Looi met 6-0 te sterk voor de hekkensluiter in de poule. Voor het rustsignaal werd er niet gescoord, maar in de tweede helft kwam Nederland op stoom. Na de openingstreffer van Daniël van Kaam brak de weerstand van Gibraltar. De doelpuntenproductie werd verder verzorgd door Daishawn Redan, Sepp van den Berg, Myron Boadu, Brian Brobbey en Elayis Tavsan.