Mohamed Daramy geeft droom bij Ajax niet op en onthult grote doel

Woensdag, 8 juni 2022 om 18:35 • Rian Rosendaal

Mohamed Daramy heeft zich uitgelaten over zijn eerste seizoen in Nederland. Tegenover het Deense Bold vertelt hij dat het voor hem ook een teleurstellend eerste seizoen was. De buitenspeler werd in 2021 voor twaalf miljoen euro door Ajax overgenomen van FC Kopenhagen, maar hij speelde in zijn eerste seizoen nauwelijks voor de kampioen van de Eredivisie.

“Uiteraard had ik veel meer minuten willen maken”, vertelt de twintigjarige aanvaller. “Er is op alle posities enorm veel concurrentie, dus ik wist waar ik voor koos. Maar ik ben nog steeds ontzettend blij om bij Ajax te zijn.” Daramy blijft daarom strijdvaardig om volgend seizoen sterker terug te komen. “Ik geef mijn droom bij Ajax niet op, de focus blijft om sterker terug te komen. Maar ik kan niet weer een heel seizoen op de bank zitten”, vertelt Daramy.

Dat hij niet weer een seizoen lang wissel wil staan, is voor hem vooral belangrijk met het oog op het aankomende WK. Daar wil de vleugelaanvaller met Denemarken graag schitteren. “Het WK is mijn grote doel. Ik weet dat ik een goede voorbereiding moet draaien. Als ik daar indruk kan maken, krijg ik meer speeltijd.” Een verhuurperiode is niet de manier om meer te spelen volgens Daramy. “Nee, ik wil bij Ajax blijven. Ik kom komend seizoen sterker terug.”

Daramy speelde in zijn eerste seizoen twaalf wedstrijden in de Eredivisie. Hierin wist hij een doelpunt te maken en drie keer een assist te geven. Van die twaalf wedstrijden had hij geen enkele keer een basisplaats. De twintigjarige dribbelaar speelde wel al vier interlands voor Denemarken. Hij hoopt dus dit aantal te kunnen verhogen op het aankomende WK in Qatar. De Denen spelen in de groepsfase sowieso tegen titelverdediger Frankrijk en Tunesië. Voor hun derde tegenstander moeten ze wachten op de winnaar van de play-off wedstrijd tussen Australië en Peru op 13 juni.